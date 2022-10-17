إنجاز عربي جديد.. مريم صالح تسبح من السعودية إلى مصر: «عبرت دون وسائل حماية» (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من السعودية إلى مصر، قررت مريم صالح بن لادن، أن يكون البحر الاحمر هو إنجازها العربي الجديد والأول من نوعه، حيث تمكنت من عبوره وصولا إلى مصر، لتتفوق رياضيا على الكثيرين، وتحقق حلمها أن تكون الأولى التي تعبر البحر الأحمر.

تفاصيل عبور مريم صالح البحر الأحمر

عبر مضيق تيران، عبرت مريم صالح، التي تعمل طبيبة وسباحة سعودية، البحر الأحمر، فهو ما تعده إنجازا لها، على مستوى الوطن العربي، وواحد من أهدافها أيضا هو التوعية بأهمية الشعب المرجانية التي تملأ البحر الأحمر على وجه الخصوص، وذلك بحسب ما نشره موقع العربية.

بمجرد وصول «مريم»، إلى مصر رفعت العلم السعودي، لتوثق رحلة هامة بين شقيتين عربيتين، حيث عبرت البحر سباحة.

ووثقت «مريم»، إنجازها كذلك بمنشور عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث قالت: «أنا ممتنة لأن أكون أول عربية وسعودية، وأول امرأة تسافر من المملكة العربية لمصر سباحة»، وأضافت فى منشور آخر: «لم أكن أتوقع أن أسبح، بدون قفص لحمايتى من القروش، لكن وضع أنفسنا خارج منطقة الراحة، هو ما يجعلنا أقوياء».

وتحدث «مريم»، كذلك عن حلمها بالعبور من السعودية إلى مصر قائلة: «لطالما كانت السباحة من المملكة العربية السعودية إلى مصر، أحد أحلامى، اليوم قد حققته، شكرا للويس بوج، فهو من شجعني، وعرفت عن خطته للسباحة عبر البحر الأحمر، لم أكن استطيع تفويت الفرصة».