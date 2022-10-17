أسباب الشعور ببرودة جسمك بشكل مفاجئ.. راقبي لون الجلد

القاهرة - سمر حسين - صحة

أسباب الشعور ببرودة جسمك بشكل مفاجئ رغم اعتدال الجو، يحاول كثير من الناس معرفتها، خاصة أن تلك الحالة تسبب ضيقا كبيرا لهم، إذ يعد من أهم أسبابها قصور الغدة الدرقية، ويصاحبها أعراض أخرى، منها انعدام الرغبة في ممارسة الهوايات المفضلة والكسل.

أسباب الشعور ببرودة جسمك بشكل مفاجئ

تعتبرالإصابة بقصور الغدة الدرقية هي أولى أسباب الشعور ببرودة جسمك بشكل مفاجئ، لأن تلك الغدة التي تقع في الجزء السفلي من الرقبة، تقوم بإفراز هرمون الثيروكسين، الضروري لعمليات الأيض والنمو، ويتسبب القصور في الغدة وعدم أو قلة إفراز هرموناتها إلى خلل في عملية الأيض والشعور ببرودة الجسم المفاجئ في بداية الأمر، ويصاحبها أعراض مرضية أخرى، منها الكسل وفقدان الشغف، وأيضًا جفاف البشرة والإمساك، والشعور بالبرد نتيجة طبيعية لانخفاض معدلات التمثيل الغذائي والأيض المصاحب لهذه الحالة الصحية، وفقًا لموقع «health line»

نقص فيتامين «ب 12»

من أهم أسباب الشعور بالبرد المفاجئ، أيضًا، نقص فيتامين «ب 12» ويزداد الشعور بالبرد في الأطراف «اليدين والقدمين»، نتيجة عدم تناول الأطعمة التي تحتوي عليه، كالبيض، والسمك، ويمكن أن يكون سبب نقصه عدم امتصاص الجسم له في الأساس.

اضطرابات المخ

يمكن أن يكون الشعور المفاجئ بالبرد، بسبب اضطرابات أو تغيرات تحدث في مركز تنظيم الحرارة في المخ، نتيجة إفراز بعض الهرمونات، أو الصدمات المباشرة التي تحدث في الدماغ، وكذلك بسبب عدم تدفق الدم بصورة منتظمة وطبيعية.

حسام موافي: ليست الغدة الدرقية فقط

قال الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال برنامج «ربي زدني علمًا»: «ترجع أسباب الشعور ببرودة جسمك بشكل مفاجئ، يكون بسبب إن الغدة الدرقية مش شغالة، ويصاحبها الإمساك والشعور بالكسل، ومبقاش ليها اهتمام بالحاجات اللي مهتمة بيها، إذا هبوط الغدة الدرقية تسبب الشعور بالبرودة، اللي بيحب الصيف أوي عنده هبوط في الغدة الدرقية، واللي بيحب الشتا أوي عنده نشاط في الغدة الدرقية».

وتابع: «أما الشعور ببرودة الأطراف مع أن الجو لطيف، دي قضية شائكة، الست اللي سنها صغير 24 سنة، والدم مش واصل لأطرافها، عندنا احتمالات كتيرة جدا تخرج عنها البرودة بشكل عام، قد تكون الشرايين دقيقة، لكن ليها شرط أن لون الجلد يتغير ووقتها المريض لازم يكشف».