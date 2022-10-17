احذرها.. 3 مشروبات شائعة قد تسبب انتفاخ وتضخم أوردة الساق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نادرًا ما تكون الدوالي مدعاة للقلق، ولكن في بعض الأحيان تكون الأوعية المنتفخة من الآثار الجانبية لمشكلات الأوعية الدموية الخطيرة الأخرى.

وعادة ما تكون الدوالي، التي تجري تحت سطح البشرة، حمراء أو زرقاء اللون، وتنشأ عندما تفشل الصمامات الموجودة في عروق أرجلنا في السماح للدم بالرجوع إلى أسفل أثناء الوقوف، وليس إلى أعلى باتجاه القلب.

وعلى الرغم من أن هذا له العديد من الأسباب المعروفة، إلا أن عددًا كبيرًا من الحالات يرجع إلى عوامل وراثية، في بعض الأحيان، يمكن أن يساهم الاستهلاك المفرط لبعض المشروبات في حدوث المشكلة، وفقا لموقع صحيفة express البريطانية.

ومن بين المشروبات التي لها بعض التأثيرات الأكثر وضوحًا على الأوعية الدموية المشروبات المحلاة بالسكر والكحول والقهوة.

ويتسبب تناول كميات كبيرة من السكر في حدوث مشكلات من خلال التدخل في الدورة الدموية وإعاقة تدفق الدم، مما يتسبب في حدوث انسداد داخل الأوردة، وفي الواقع، هناك أدلة على أن السكر يمتص الماء ويسبب تمدد جدار الوريد وانتفاخه.

وقد يساهم الكحول في تطور الدوالي بطريقة مماثلة، لكن المشروب وحده ليس هو المشكلة.

ويوضح مركز نيو جيرسي للأوردة والأوعية الدموية بالولايات المتحدة، أن الكحول يمكن أن يضع قدرًا كبيرًا من الضغط على نظام الأوعية الدموية في الجسم عن طريق زيادة معدل ضربات القلب.

ويحدث هذا بسبب فقدان خلايا الدم الحمراء المسؤولة عن توصيل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، عندما يشتد الضغط على الأوردة في أسفل الساقين والقدمين، تزداد احتمالية الإصابة بالدوالي.

كما تضيف عيادات كندا، أن شرب القهوة قد يؤدي إلى مضاعفات مماثلة عن طريق التسبب في انقباض الأوردة.

هذا يمكن أن يمهد الطريق لتطوير القصور الوريدي المزمن، والذي قد ينتج عنه انتفاخ الأوردة لاحقًا.

إذا تُركت دون علاج، فإن الالتهاب الناجم عن المشروبات الثلاثة يمكن أن يمهد الطريق لمضاعفات كبيرة، ولكن مع الرعاية المناسبة، يمكن إنقاذ الحالة بسرعة.

وأوضح البروفيسور مارك وايتلي، الجراح الوريدي في المملكة المتحدة ومؤسس عيادة وايتلي: "من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن الدوالي هي مجرد مشكلة تجميلية، بينما نادرًا ما تكون خطرة على المدى القصير، فإنها تتفاقم وتتسبب في مجموعة من المشكلات طويلة المدى عند تركها دون علاج".

ويضيف: "يمكن أن تستمر الدوالي في التدهور، ويمكن أن تؤدي إلى المزيد من المشاكل الصحية المقلقة، من بين هذه المضاعفات جلطات الدم وتقرحات الساق، والتي لها خصائص مختلفة، ولكنها تشكل مخاطر مماثلة".

أسباب أخرى لتضخم الأوردة

وفقًا للبروفيسور وايتلي، تعتبر الدوالي حالة وراثية في المقام الأول، لذلك، يمكن لأي شخص لديه أحد أفراد الأسرة المقربين لديه تاريخ من مشاكل الدوالي أن يفترض أنه من المحتمل أن يرث المرض.

"لا يمكنك منع الدوالي، وإذا كان لديك أي أعراض أو علامات، فقد أظهرت الإرشادات الموصى بها أنه يجب إحالتك إلى وحدة متخصصة في الأوردة لعمل أشعة الموجات فوق الصوتية لتحديد أفضل مسار للعلاج"، كما أشار وايتلي.

وتابع: "قد يبدو الأمر بسيطًا، لكن رفع رجليك فعال للغاية في تحسين الدورة الدموية الوريدية، إن رفع ساقيك عند الجلوس سيساعد على خفض الضغط في ساقيك عن طريق السماح للدم المتجمع في التصريف بعيدًا، مما يساعد على تقليل تلف الجلد والجلطات الدموية، جرب وضع وسائد أو مساند أقدام تحتها".

وتشمل الإجراءات الوقائية الأخرى الحفاظ على وزن صحي، وارتداء الجوارب الداعمة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وكل ذلك يحسن الدورة الدموية.

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