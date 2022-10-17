هذا ما يحدث لجسمك إذا كنت تنام على "مرتبة قديمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

هل فكرت من قبل أن نومك على مرتبة قديمة قد يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية؟

إليك بعض الأسباب التي تجعل شراء مرتبة جديدة فكرة جيدة، وفق ما أورد موقع "readersdigest".

الحساسية:

يقول بيل فيش، من Tuck Sleep ومدرب النوم المعتمد، إن عث الغبار يعد مشكلة إذا كنت تنام على مرتبة قديمة، إذ إن أجسامنا تفرز الجلد الميت والزيوت الطبيعية التي يمكن أن تكون جاذبة لعث الغبار.

يلاحظ "فيش" زيادة عث الغبار كلما كانت المرتبة قديمة، وهي مشكلة لأصحاب الحساسية ولمن يعانون من الربو.

ويشكل العث أيضًا خطرًا محتملاً على الأشخاص الذين يعانون من أمراض جلدية مثل الأكزيما، وتشير تقارير "CNN" إلى أن فضلات عث الغبار تسبب للحساسية.

تفاقم الربو:

يقول الدكتور نوح سيجل، طبيب النوم في جامعة هارفارد واختصاصي طب الأنف والأذن والحنجرة، إن الأشخاص الذين يعانون من حساسية الغبار أو الربو التحسسي قد يعانون من احتقان الأنف ومشاكل في التنفس أثناء النوم على مرتبة قديمة متربة.

وأضافت سينثيا بودكين، أخصائية الأعصاب في جامعة إنديانا وطبيبة طب النوم، أن النوم على فراش قديم لن يسبب الربو الليلي بشكل مباشر، ولكنه قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض.

النوم على العفن:

بعد 8 سنوات تصبح مرتبتك أثقل بعد جمع الغبار وخلايا الجلد الميتة وجالونات العرق.

ويقول الدكتور "سيجل" إن الرطوبة الناتجة عن العرق يمكن أن تسبب العفن داخل المرتبة، وبالتالي الحساسية المحتملة، فالعفن هو احتمال لشيء يمكن أن يؤثر على تنفسك وصحتك، كنتيجة للفراش القديم.

العفن من الحساسية التي يصعب تحديدها بوضوح، وهناك العديد من الأنواع المختلفة، ولكن يمكن أن يكون لدى شخص ما حساسية تجاهها، أو قد يكون حساسًا.

آلام الظهر أو الرقبة:

النوم على مرتبة قديمة وغير داعمة يضغط على الأربطة والأوتار ومفاصل العمود الفقري.

وتقول كافيتا شارما، طبيبة إدارة الألم في نيويورك: سيكون من الصعب الحفاظ على الوضع المناسب في الليل، والحفاظ على الوضع المناسب مفيد في تخفيف آلام أسفل الظهر.

أكثر توترا:

قارنت دراسة نوعية النوم والأعراض المرتبطة بالتوتر بين الأشخاص الذين ينامون في الأسرّة القديمة مقابل الأحدث، ووجدوا أن الفراش الجديد زاد من جودة النوم وقلّل من آلام الظهر، وهي عوامل تقلل الأعراض المرتبطة بالتوتر.

وبالمثل، غالبًا ما يكون التوتر والنوم مترابطين، حيث يمنع الإجهاد الكثير من البالغين من الحصول على النوم الذي يحتاجونه، وقد يساهم قلة النوم في زيادة التوتر، لذا إذا كانت مرتبتك القديمة تجعل من الصعب عليك النوم، فقد تزيد مستويات التوتر.

تضعف ذاكرتك:

إذا كنت تواجه مشكلة في النوم على مرتبة قديمة، فقد تعاني ذاكرتك أيضًا، إذ إن إحدى وظائف النوم هي تقوية الذاكرة، وإذا كنت تشعر بعدم الراحة في الليل بسبب فراش قديم، فهذا لا يحدث بالقدر الأمثل.

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