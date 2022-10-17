هل من الخطر التوقف فجأة عن تناول العقاقير المخفضة للكوليسترول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أصبح ارتفاع الكوليسترول أحد أكثر "الأمراض القاتلة الصامتة" شيوعًا وأكثرها إثارة للقلق على الإطلاق، فهو لا يزيد من فرصتك في الإصابة بأمراض القلب فحسب، بل إنه يعرضك أيضًا لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

العقاقير المخفضة للكوليسترول من ناحية أخرى هي أدوية تساعد على خفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) ، والذي يشار إليه غالبًا باسم الكوليسترول "الضار"، إلى جانب إيقاف إنتاج الكوليسترول في الجسم ، تساعد الستاتينات أيضًا في إعادة امتصاص المادة الشمعية التي تبني لويحات في جدران الشرايين، وفقا لموقع timesofindia.

الستاتينات تنتمي إلى فئة من الأدوية الخافضة للدهون التي تقلل الوفيات والأمراض لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وعلى الرغم من أن جزءًا من الكوليسترول في الدم مشتق من الأطعمة، فإن الكبد ينتج معظمه، ومن ثم تعمل الستاتينات عن طريق خفض كمية الكوليسترول التي ينتجها الكبد ومساعدة الكبد في إزالة الكوليسترول من الدم.

ولكن بقدر فائدة الأدوية مثل الستاتين في الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، فإن الكثيرين قلقون بشأن الآثار الجانبية التي يمكن أن تسببها، بالنظر إلى أن العقاقير المخفضة للكوليسترول هي حل علاجي غير محدد لخفض نسبة الكوليسترول في الدم، فإن الكثيرين ممن يبدأون في تناول هذا الدواء، لا يستمرون في تناوله خلال فترة من الزمن.

ويرى الدكتور نيشيث شاندرا، المدير الرئيسي لقسم أمراض القلب التداخلية، معهد فورتيس إسكورتس للقلب بالهند، أن الستاتينات يمكن تحملها جيدًا، ومع ذلك ، في 5-10٪ من الحالات يمكن أن تحدث آثار جانبية معينة.

ويقول: "إن الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا هي آلام الجسم والعضلات وتحدث بشكل خاص في الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية أو متعاطي الكحول، ومن الآثار الجانبية الأخرى الشعور بالتعب أو الصداع أو بعض مشاكل الجهاز الهضمي".

وعلاوة على ذلك، قد يعاني بعض الأشخاص من الدوخة والغثيان والشعور بالضعف وعدم الراحة في العضلات ومشاكل النوم وانخفاض عدد الصفائح الدموية.

ولكن هل يجب عليك التوقف عن تناول العقاقير المخفضة للكوليسترول فجأة؟

أوصت العديد من الدراسات في الماضي بعدم وقف العلاج بالستاتين الذي يخفض الكوليسترول، وذهب العديد من الباحثين إلى أبعد من ذلك لربطها بزيادة مخاطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب.

وفقًا للدكتور شاندرا، إذا توقف الشخص عن تناول العقاقير المخفضة للكوليسترول، فمن المرجح أن يرتفع مستوى الكوليسترول مرة أخرى، مما يعرضه لخطر الإصابة بمرض تصلب الشرايين في القلب.

ولهذا السبب، كما يعتقد، لا يجب على المرء التوقف عن تناول العقاقير المخفضة للكوليسترول من تلقاء نفسه، بل يجب استشارة الطبيب، وفي حالة الآثار الجانبية الخطيرة، قد يوصي الأطباء بالتوقف عن تناول العقاقير المخفضة للكوليسترول.

ماذا يحدث عندما تتوقف؟

العقاقير المخفضة للكوليسترول تحسن الصحة، كما أنها تقلل معدلات الوفيات بين أولئك الذين يعانون من فرط الكوليسترول، حسنًا، إن إيقاف تناول العقاقير المخفضة للكوليسترول فجأة أمر محفوف بالمخاطر ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وغيرها من المشكلات الصحية المرتبطة بارتفاع الكوليسترول مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية.

الكبد ينتج بشكل طبيعي الكوليسترول الذي يتم نقله في جميع أنحاء الجسم عن طريق البروتينات في الدم، ثم يستخدم الجسم الكوليسترول الناتج لبناء الخلايا السليمة، ومع ذلك، اعتمادًا على نمط حياة الشخص والوراثة، يمكن أن يكون هناك إنتاج مفرط للكوليسترول في الجسم.

لمنع حدوث ذلك، فإن العقاقير المخفضة للكوليسترول أمر بالغ الأهمية، وبالتالي، فإن التوقف عن تناول هذا الدواء فجأة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع هذه المستويات، مما يؤدي إلى أمراض القلب التاجية أو النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

كيف نوقف أدوية الستاتين بأمان؟

من الخوف من الآثار الجانبية إلى الإهمال إلى الاعتقاد بأنهم لم يعودوا بحاجة إلى الدواء، يعتقد معظم الأطباء أن هناك عدة أسباب وراء رغبة المرضى في التوقف عن تناول العقاقير المخفضة للكوليسترول، ومع ذلك، فمن مصلحة المريض استشارة الطبيب.

"إذا كانت العقاقير المخفضة للكوليسترول بحاجة إلى التوقف، بسبب عدم التحمل أو الآثار الجانبية، فقد يقوم الطبيب في البداية بتقليل الجرعة، أو التغيير إلى ستاتين مختلف، حتى إذا استمرت الآثار الجانبية، فقد يقترح بعض البدائل لتقليل الكوليسترول الأدوية ، مثل Ezetimibe أو Bempedoic acid أو أدوية مثبطات PCSK9 "، كما يقول الدكتور شاندرا.

ولكن ينصح الطبيب المرضى بالتشاور مع أطباء القلب قبل اتخاذ أي قرار بشأن استهلاك أو تغيير الفاعلية أو التوقف عن تناول الستاتين، فقد ينصح الطبيب بتخفيض الجرعة، باستخدام الستاتين مع دواء آخر يخفض الكوليسترول، أو التحول إلى دواء مختلف تمامًا".

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