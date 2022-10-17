راكب يقضم إصبع مضيفة الطائرة.. لن تتوقع ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

اضطرت طائرات تابعة للخطوط الجوية التركية تغيير مسار رحلتها بشكل مفاجىء بعد أن كانت متجهة إلى جاكارتا، إندونسيا، وذلك بسبب اضطراب في الطائرة، نتج عن "عض" أحد الركاب إصبع مضيفة الطائرة، ما أدى إلى حدوث فوضى كبيرة على متن الرحلة.

مع انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، أكدت الشرطة أن الراكب الذي يدعي محمد جون جايز بودوين، وهو مواطن إندونيسي، يبلغ من العمر 48 سنة، كان مخمورًا، وحذرته المضيفات وطالبوه بالهدوء بل أن يقوم فجأة بقضم إصبع أحدى المضيفات، وفقًا لموقعا"express" و"news18".

ويظُهر الفيديو أيضًا، أنه بدأ حينها في توجيه بعض اللكمات إلى المضيفة، كما شوهد أحد أفراد طاقم الطائلة يركله في محاولة لإجباره على التراجع، أدى هذا إلى تفاقم الوضع، ما أدى إلى حدوث مشاجرة، وأجبر الطيار على الهبوط في مطار كوالانامو الدولي بدلاً من الوصول إلى جاكرتا.

وقالت الشرطة، إن الرجل أصيب بجروح، ويخضع للعلاج في مستشفى كوالانامو الصحية، واستكملت الطائرة رحلتها إلى جاكرتا.