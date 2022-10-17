ما سر ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد الأكل؟.. راقب هذه الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعاني عديد الأشخاص، وخاصة مرضى السكري، من ارتفاع نسبة السكر في الدم، بعد تناول الطعام، لأسباب مختلفة لعل أبرزها بدء الجسم في تكسير الأكل، وكذلك عدم قدرة الجسم على استخدام الجلوكوز بشكل صحيح.

ويكمن سر ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد الأكل، في أن الجسم يكوّن سكر الدم عن طريق هضم بعض الطعام وتحويله إلى سكر يدور في مجرى الدم، للحصول على الطاقة، ثم يحزن السكر غير الضروري لتغذية جسمك على الفور في الخلايا لاستخدامه لاحقًا، وفقا لما جاء في موقع thehealthsite

- سبب المشكلات الصحية الناتجة عن السكر

ووفقا للخبراء، فإن الكثير من السكر في الدم يمكن أن يكون ضارًا، ما يؤدي إلى مشكلات صحية، مثل أمراض القلب والكلى والعينين والأوعية الدموية، كما تبدأ أعراض ارتفاع السكر في الدم عندما يتجاوز مستوى الجلوكوز في الدم 250 ملليجرام لكل ديسيلتر.

- أعراض يجب مراقبتها

من المهم اكتشاف الأعراض المبكرة لارتفاع نسبة السكر في الدم ، لمنع المضاعفات الخطيرة:

العلامات المبكرة لارتفاع نسبة السكر في الدم:

الشعور بالعطش

جفاف الفم الشديد

كثرة التبول

عدم وضوح الرؤية

صداع مزمن

نصائح مهمة لمنع ارتفاع السكر في الدم

تناول الأدوية

أفضل طريقة للتحكم في ارتفاع نسبة السكر في الدم هي الفحص بانتظام وتناول الأدوية وفقا لتعليمات الطبيب.

ممارسة الرياضة

من المهم ممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على توازن السكر في الدم.

نظام غذائي جيد

تناول نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات مهم جدا للحفاظ على عمل أجهزة الجسم.

التوقف عن التدخين

إذا كنت تعاني من مرض السكري، يوصى بالإقلاع عن التدخين فورًا.

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