وصفة طبيعية لتفتيح البشرة والتخلص من آثار الصيف.. احذري البرتقال والليمون

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تبحث الفتيات عن وصفة طبيعية لتفتيح البشرة والتخلص من آثار الصيف، بعد حدوث تغير في لون الجلد، نتيجة أشعة الشمس على مدار أشهر فصل الصيف، ولمنع الحيرة، تقدم الدكتورة إيمان سند استشاري الأمراض الجلدية، وصفة بسيطة من خلال استخدام الزبادي، بالإضافة إلى عدد من النصائح والتحذيرات من بعض العادات الخاطئة.

وصفة طبيعية لتفتيح البشرة والتخلص من آثار الصيف

أشارت استشاري الأمراض الجلدية، إلى أن الزبادي تحتوي على حمض اللبن، ما يجعلها تساعد على تقشير خفيف للبشرة، ينتج عنها تفتيح البشرة، بسبب إزالة سطح الجلد الميت، كما أنها ترطبها ومناسبة لجميع أنواع البشرة.

وحذرت إيمان، من استخدام البرتقال أو الليمون من أجل تفتيح البشرة، لأنهما من الممكن أن يسببا حساسية ضوئية مع التعرض للشمس وحدوث بقع سمراء، وكذك حرقان واحمرار والتهاب وحك.

كريمات طبية لتفتيح البشرة

بالنسبة للجانب الطبي، أوضحت استشاري أمراض الجلدية، أن هناك نوعين من كريمات التفتيح، الأولى تحتوي على مواد طبيعية، والثانية تحتوي على مادة الهيدروكينون.

وذكرت إيمان، أن الكريمات التي تحتوي على المواد الطبيعية يمكن استخدامها لفترات طويلة ولا يحدث منها أي مشكلات، أما بالنسبة لكريمات الهيدروكينون تكون فعالة بشكل أكبر، لكنها لا يمكن استخدامها لأكثر من 3 أشهر، حتى لا تسبب مشكلات كبيرة، كما يمنع استعمالها للمرأة الحامل، أو خلال فترة الرضاعة.

ونصحت استشاري الأمراض الجلدية، من استخدام المنظفات أو الغسول الخفيف على البشرة، لأن القوية تسبب مشكلات في الجلد، لافتة إلى ضرورة استعمال واقي الشمس باستمرار، حيث إنه من الأمور المهمة سواء في الشمس أو الضوء للحماية من التأثيرات السلبية، ويتم تجديد وضعه كل 3 ساعات، محذرة أيضا من استخدام كريمات التقشير لتفادي حدوث حساسية وأحمرار وتشققات.