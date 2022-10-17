طريقة حساب الجدول الصيني الصحيحة لمعرفة نوع جنس الجنين

القاهرة - سمر حسين - ماما

يتساءل كثير من الأشخاص عن طريقة حساب الجدول الصيني الصحيحة، لتحديد نوع جنس الجنين في بداية الحمل، إذ كان يستخدم في الصين قبل ظهور السونار، لمعرفة هل الطفل ذكر أم أنثى، من خلال رسم بياني بخطوات محددة.

طريقة حساب الجدول الصيني الصحيحة

تطلب طريقة حساب الجدول الصيني الصحيحة، بالأساس معرفة طبيعته وقصته، إذ أنشئ الجدول الصيني الأصلي، من أجل معرفة جنس الجنين ذكر أم أنثى، وتم عمل هذا الرسم البياني في مقبرة قديمة بالقرب من العاصمة الصينية بكين، تقريبا منذ أكثر من 700 عام، وفقا لموقع «motherandbaby»، وموقع مايو كلينيك.

ويعتمد الجدول الأصلي على استخدام العمر القمري للأم وشهر الحمل، لمعرفة نوع جنس الجنين، كما يُقال إن هذا المخطط قادر على التنبؤ بجنس الجنين، إذ يعتمد على العمود الأول والخامس والتاسع من عمر الأم، في حال أوضح الرسم البياني أن عدد الذكور أكثر من الفتيات في هذه المساحات، فمن المتوقع أن يكون الطفل ذكرا، والعكس صحيح.

الجدول الصيني الطبي

كان يستخدم الصينيون، الجدول الصيني الطبي قبل اكتشاف أجهزة السونار، حيث إنه كان يعتبر من أكثر الطرق الدقيقة لمعرفة نوع جنس الجنين، عن طريق علاقة فلكية بين عمر الأم والجنين، منذ وقت إخصاب البويضة.

جدول الحمل بولد أو فتاة بالعربي

تستخدم الأمهات الجدول الصيني للحمل بولد أو فتاة، حيث يعتمد على شهر تاريخ ميلاد الأم، أيا كان هذا الرقم فردي أم زوجي، وحينها يمكن تحديد نوع الجنين حسب اعتقادهم.

طريقة حساب الجدول الصيني الصحيحة

عن طريقة حساب الجدول الصيني الصحيحة، يكون من خلال إنشاء رسم بياني، وبعد ذلك تعمل الأم الحامل على حساب عمرها بحسب التقويم الصيني، ثم تحذف عدد الأشهر، وتكتفي فقط بالرقم الصحيح من السنوات.

وبعد ذلك تعمل الأم على إنشاء جدول وكتابة اسم ذكر وأنثى، أمام الأرقام المرتبة بشكل صحيح، وتحت أشهر السنة، ثم يتم تحديد نوع الجنين.