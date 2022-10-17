احذري.. عادة خطيرة أثناء طهي الطعام تزيد فرص الإصابة بسرطان الثدي

القاهرة - سمر حسين - صحة

عادات خاطئة ربما تجهلها وتتغافل عنها بعض السيدات والشيفات داخل المطبخ، أثناء طهي وإعداد الطعام، مثل تفحم بعض الأطعمة، يمكنها أن تتسبب في حدوث مشكلات كبيرة، قد تؤثر على الصحة العامة، وتتسبب في الإصابة بالكثير من الأمراض التي قد تؤدي إلى الوفاة، لعل أخطرها الإصابة بسرطان الثدي.

ويفرض النمط الحياتي الذي يختاره البعض كروتين لطعامهم، الكثير من الأمور، ولعل البعض لا يدري أنها تؤثر على الصحة على الزمن البعيد، وكانت

وأثبتت دراسات، أنه لا يوجد طعام يمنع أو يتسبب في الإصابة بسرطان الثدي، لكن النمط الحياتي الذي يختاره البعض كروتين لطعامهم، وطريقة تناول الأطعمة، أكثر ما يؤدي إلى خطر الإصابة بالمرض اللعين، بحسب موقع «timesofindia».

نصائح لتجنب الإصابة بسرطان الثدي

نصح خبراء التغذية والأورام السرطانية، لتجنب الإصابة بسرطان الثدي، بضرورة اتباع نظام غذائي يحتوي على البروتينات الخالية من الدهون والخضراوات والفواكه، فضلا عن تجنب تناول الأطعمة المصنعة التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر.

وأشار الخبراء، إلى أن النظم الغذائية النباتية تساعد في تقليل نمو الخلايا السرطانية، من خلال خصائصها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات ومضادات التكاثر، كما تقلل أيضًا من تلف الحمض النووي، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

عادة خاطئة تتسبب في الإصابة بالسرطان

هناك عادة تقوم بها ربات المنازل والأمهات وكبار الشيفات، التي تتسبب في الاصابة بسرطان الثدي، وحذر منها خبراء التغذية، من بينهم الدكتورة مروة شعير، مدرس التغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية.

قالت مروة لـ«هُن»، إن السيدات تتبع طرقا خاطئة في طهي الطعام، من بينها تفحم أو حرق اللحوم أو الدواجن والأسماك، التي ينجم عنها أضرارا وخيمة تتعلق بالصحة العامة، وتكون سببا للإصابة بسرطان الثدي، إذ تؤدي الأمينات الحلقية غير المتجانسة، إلى الأمراض، لذا يجب عليهن اتباع طرقا صحيحة في الطهي، من بينها نقع البروتينات في وقت مبكر، ومن ثم طهيها على درجة حرارة منخفضة.