علامات على الشخص تعني تفكيره في الانتحار.. اعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

ينتحر كل عام أكثر من 700 شخص على مستوى العالم، وتقابل كل حالة انتحار حالات أخرى عديدة من محاولات الانتحار.

ومحاولة الانتحار من قبل هي العامل الوحيد الأهم الذي يزيد من احتمال الإقدام مرة أخرى.

وهناك علامة تعني أن الشخص يفكر في هذه الخطوة الإجرامية في حق النفس، لذا نستعرضها لكم بهدف مساعدته وعلاجه، وفق ما أورد موقع "thehealthsite".

تقول منظمة الصحة العالمية، إن "الأفكار والسلوكيات الانتحارية هي علامات على الضيق العاطفي الشديد وليس الضعف، وكثير من الناس يفكرون في الانتحار في مرحلة ما من حياتهم ومن الممكن أن يتحسنوا".

كيف تعرف أن شخصًا ما قد يفكر في الانتحار؟

- تغيرات مزاجية حادة

- الانسحاب الاجتماعي

- قول أشياء غريبة مثل: "لن يفتقدني أحد عندما أرحل"

- استخدام كلمات حزينة باستمرار

- التخلي عن الممتلكات الشخصية

أشياء تساعدك في الابتعاد عن فكرة الانتحار

- تواصل على الفور مع شخص مقرب لك.

- لا تجلس بمفردك.

-تذكر أنك لست وحدك.

- شارك ما تشعر به لشخص تثق به.

- تحدث مع مستشار أو أخصائي اجتماعي.

- الانضمام إلى مجموعة دعم وجروبات "كوتش لايف".

أشياء تساعد في التغلب على الاكتئاب:

1- ابق دائمًا على اتصال مع أفراد العائلة والأصدقاء

2- تناول الطعام والنوم في الوقت المعتاد مع الأسرة

3- تعلم التركيز على الإيجابي وليس السلبي

4- ممارسة الأنشطة التي تستمتع بها بشكل دوري

5- التحدث مع أشخاص أكثر خبرة ودراية بمواقف الحياة

6- التحلي بالصبر على تخطي الصعاب

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