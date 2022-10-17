تأكل اللحوم فقط.. حكاية سيدة تعيش بدون خضروات منذ 20 عاما: خطر على حياتي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تكن الـ18 عاما الأولى في حياة السيدة الأربعينية كوليت كريك، أفضل حالا، فقد عانت فيها من الأمراض المتعددة، التي لم تنته بمجرد أنها تتناول في نظامها الغذائي الخضروات والفواكه، لتكتشف فيما بعد أنها تعاني من حساسية شديدة تجاهها، وتقرير اللجوء إلى اللحوم لتعش عليها لمدة أكثر من 20 عاما، وما زالت تبحث عن نظام لحوم خالص، لا يحتوي على أي نوع من أنواع النباتات فيه، لأنها تعرض حياتها للخطر.

18 عاما من الأمراض بسبب الخضروات

بينما يتجه كثير من الناس حول العالم إلى الخضروات، ويهروب من تناول اللحوم، لاحتوائها على نسبة عالية من الكوليسترول، تؤدي إلى رفع نسبة الكوليسترول الضار بالجسم، إلا أن الأم الأربعينية كوليت كريك، من بيدفوردفيو بجنوب إفريقيا، قررت الهروب لذلك النظام، إذ قالت: «كنت مريضة في معظم طفولتي أثناء تناول نظام غذائي نموذجي، معظم هذا التعب تلاشى عندما بدأت في اتباع نظام غذائي عالي البروتين بعد سن الـ20»، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

لم تلجأ «كوليت» إلى هذا النظام الذي يعتبر مضرا لها على المدى البعيد، إلا عندما اكتشفت أنها تعاني من مادة «الساليسيلات» المسؤولة عن حمض السالسليك في النبات، وتلك المادة موجودة في جميع الخضروات والفواكه والتوابل: «كنت أعاني من أعراض مثل الصداع واحتقان الأنف وتغيرات في لون البشرة، وأيضا حكة أو طفح جلدي أو خلايا، لذلك أرسلت شعرة مني لاختبار DNA، للتأكد من وجود تلك الحساسية التي توارثها ابني الأصغر أيضا».

اللجوء إلى اللحوم والصيد بأدوات بدائية

بعدما عانت «كوليت» طيلة حياتها من الأمراض المتعددة، بسبب تواجد النبات في نظامها الغذائي قررت اللجوء إلى اللحوم، لكنها قررت أن تعتمد على نفسها في تربية الحيوانات التي تأكلها، أو صيدها من الغابات: «قررت أن تكون اللحوم خالية من الهرمونات، والطريقة الوحيدة للتأكد من ذلك هي اصطيادها بنفسي، بعد فترة وجيزة اشتريت القوس والسهم، وبدأت في التدريب على هوايتي الجديدة، مارست مهارة الرماية لمدة عام كامل قبل أن أصطاد أول حيوان، عندما شعرت أني مستعدة».

وفي حديث سابق لـ«هن»، قالت الدكتورة عاليا صلاح أخصائية التغذية العلاجية والسمنة: «النظام الغذائي المعتمد على اللحوم بس، مش أفضل حاجة، لأنه مضر بالصحة على المدى البعيد، وأيضا النظام النباتي الصرف»، موضحة: «أن أفضل أنواع الأنظمة الغذائية هو نظام (بيسكتريان - Pescatarian)، لأنه معتمد على البيض والسمك واللبن، وكمان بشكل أساسي البناتات».