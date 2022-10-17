علامات ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.. 3 أعراض خطيرة وخادعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر ارتفاع الكوليسترول من أخطر الأمراض التي تهاجم كبار السن ومرضى القلب بدون مقدمات وأعراض، وتظل غير ظاهرة حتى يصاب المريض بمضاعفات خطيرة، لذلك يجب إجراء التحاليل الطبيه دائما، والمتابعة مع الطبيب المتخصص، خاصة أن بعض المضاعفات الخطيرة قد تتمثل في النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ولتجنبها من المهم التعرف على علامات ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.

علامات ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم

1- آلام الساق:

تعتبر أولى علامات ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، آلام الساق، لأنها واحدة من الأعراض الشائعة لهذا المرض، والتي ربما أن ينخدع البعض بها، ويكون الألم في إحدى الساقين أو كليهما، ويشتد عند المشي، ويقل عند الراحة، أو يكاد يختفي ويعود مرة أخرى.

2- الصداع النصفي:

الصداع النصفي من أهم علامات ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، إذ توصلت دارسة أجريت عام 2015، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي المتكرر والمكثف، لديهم مستويات عالية من الكوليسترول الكلي، ومستويات أعلى من الكوليسترول الضار، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب توسع الأوعية الدموية، فضًلا عن احتمالية أن يكون الصداع، نتيجة مشكلات القلب الناجمة عن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الجسم، وفقا لموقع health line.

3- صعوبة التنفس:

صعوبة التنفس، من العلامات المهمة التي تشير إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم، وعادة ما تؤدي إلى ضيق الشرايين التي تمد القلب بالدم بسبب تراكم الترسبات فيها، وهذت ما يسمى بتصلب الشرايين.

تحذير طبي من ارتفاع الكوليسترول

حذر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، والعميد السابق للمعهد القومي للقلب، من خطورة ارتفاع الكوليسترول في الدم، لأنه مرتبط بارتفاع ضغط الدم، إذ يؤثر كليهما سلبا على صحة القلب، ويعمل على انسداد الأوعية تدريجا.

وقال شعبان وفي حديث سابق له لـ«الوطن»، إن زيادة نسبة الكوليسترول يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بمرض تصلب الشرايين، بسبب ترسبه على جدران الشرايين، ما يتسبب في إعاقة تدفق الدم في الشرايين، وبمكن أيضا أن يتسبب في الإصابة بالجلطة الدموية والسكتات الدماغية.