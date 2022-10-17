الامارات | عزيزتي حواء.. لهذه الأسباب عليكِ بماء الروزماري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة إيلي المعنية بالصحة والجمال أن ماء الروزماري (إكليل الجبل) يتمتع بفوائد كثيرة لصحة وجمال الشعر؛ إذ يساعد على نموه وتقوية بنيته وحمايته من التقصف والتساقط.

وأضافت أن ماء الروزماري غني بمادة «الأوكاليبتول»، وهي عبارة عن زيت طيّار يعمل على تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس، ومن ثم تزويد بصيلات الشعر بالمزيد من الأكسجين والمواد المغذية، مما يعزز نمو الشعر الطبيعي.

كما يحتوي ماء الروزماري على مضادات الأكسدة، ومن ثم فهو يتمتع بتأثير مضاد للالتهابات، ما يساعد على تهدئة فروة الرأس.

وعن كيفية تطبيق ماء الروزماري على الشعر، أوضحت المجلة أنه ينبغي وضع ماء الروزماري بالتساوي على فروة الرأس (يفضل قبل الذهاب إلى الفراش حتى يسري مفعوله لفترة طويلة)، ثم تدليكه. وللقيام بذلك، ينبغي تقسيم الشعر إلى أقسام فردية للوصول إلى فروة الرأس بالكامل. وينبغي ترك ماء الروزماري على الشعر طوال الليل، ثم غسله كالمعتاد في الصباح.

يمكن للمرأة تحضير ماء الروزماري بنفسها في المنزل، من خلال غلي قطعتين من الروزماري الطازج بالماء، ثم نقعه لثلاث ساعات على الأقل.