الامارات | أعراض صحية لا يستهان بها.. تنذر بسرطان الرئة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز التنفسي بأن سرطان الرئة يندرج ضمن أنواع السرطان الشائعة، مشيرة إلى أن التدخين يعد السبب الرئيس للإصابة به.

وأوضحت أن الأعراض المميزة لسرطان الرئة تتمثل في السعال المتزايد وضيق التنفس وصدور صوت أزيز أثناء التنفس وألم في الصدر وزيادة البلغم، الذي قد يحتوي على دم.

وتشمل الأعراض الأخرى بحة الصوت وصعوبات البلع وفقدان الوزن غير المبرر والتعب المستمر والهزال، بالإضافة إلى نوبات الحمى والتعرق الليلي وآلام العظام واصفرار الجلد.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض؛ لأنه كلما اكتشف سرطان الرئة مبكراً، زادت فرص العلاج.