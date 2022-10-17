حالة غريبة.. مريض يعزف على الساكسوفون خلال عملية جراحية دقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

عزف مريض في إيطاليا على الساكسوفون خلال عملية جراحية دقيقة لإزالة ورم من دماغه امتدت 9 ساعات بمستشفى بايديا في روما، حسبما أفاد موقع "فوكس نيوز" الأمريكي.

وكان العازف الذي عرف من خلال أول حرفين من اسمه "GZ"، يعاني ورماً دماغياً، واختار أن يمارس هوايته المفضلة وخلال العملية فعزف النشيد الوطني الإيطالي ومقطوعة موسيقية من فيلم "قصة حب" يعود تاريخها لعام 1970، وفقا لموقع 24 الاماراتي.

ومن خلال العزف وهو مستيقظاً، تمكن الأطباء في التحكم القيام بعمليات معقدة في الدماغ بينما يراقبون في الوقت الفعلي أي تأثير على الوظائف العصبية للمريض، وهو ما يعرف طبياً بـ "جراحة اليقظة".

وأوضح جراح الأعصاب الدكتور كريستيان بروغنا أن جراحة اليقظة تتيح إمكانية رسم خرائط دقيقة للغاية أثناء الجراحة للشبكات العصبية المسؤولة عن وظائف الدماغ المختلفة مثل العزف أو العد أو التحدث.

ووصف بروغنا جراحة اليقظة بـ "الاكتشاف الطبي المذهل" لأنه يتيح تتبع الخلايا السرطانية وتمييزها عن الأخرى السليمة، وإزالته بسهولة الحصول على أفضل النتائج الطبية مع آثار جانبية بمستوى منخفض.

واللافت أن المريض شعر بالهدوء التام ولم يتسلل الخوف إليه خلال الجراحة، وعاد لحياته الطبيعية مجدداً بعد استئصال الورم الدماغي، دون خسارة موهبته في العزف.

لكنها ليست المرة الأولى التي يجرى فيها الأطباء "جراحة اليقظة"، ففي 2020 عزفت مريضة في لندن على آلة الكمان خلال خضوعها لعملية مماثلة في دماغها، وفي الحالتين لم تتأثر موهبة المريضين في العزف بعد تعافيهما من الجراحة.