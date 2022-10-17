طبيب يستخدم أجسام الحشرات الميتة لإنشاء تماثيل مدهشة.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أدهش طبيب تحنيط سابق من بلجيكا، المتابعين بتماثيله التي يصنعها من مئات الأجزاء من أجسام الحشرات الميتة.

يقضى جوز هابراكين البالغ من العمر 28 عاماً ما بين 20 إلى 30 ساعة في العمل على إنشاء تماثيل من أجسام الحشرات الميتة، تجسد محاربين غريبي الشكل ابتدعها الشاب من خياله. وتتميز هذه المخلوقات بأسمائها وأشكالها المرعبة، وفقا لموقع 24 الاماراتي.

يستخدم “جوز” أجزاء الجسم التي يجمعها بنفسه للحشرات الميتة ولا يعمد أبداً لقتل الحشرات لتغذية هوايته. وكان “جوز” قد جمع الكثير من الحشرات وقام بتحنيطها قبل أن يبدأ ببناء تماثيله الرائعة.

بعد التخرج من كلية علم الأحياء وحصوله على درجة الماجستير، كان لدى الشاب مجموعة رائعة من الحشرات وبدأ في تجميعها لبيعها لعشاق الحشرات. ثم حصل على وظيفة خبير تحنيط وانتهى به الأمر إلى إنشاء أول تمثال له.

في البداية، كانت تماثيله بسيطة ولم يكن لها حتى اسم أو خلفية درامية. لكن كل هذا تغير بعد أن قام ببناء أول تمثال مقعد له، استخدم فيه 70 جزءاً من أجسام الحشرات، بما في ذلك 26 رأس حشرة.

وبعد أن لقي مشروعه الأول الكبير رواجاً واسعاً، بدأت رحلته في إنشاء تماثيل أكثر تعقيداً استخدم في بعضها أكثر من 200 جزء من أجسام الحشرات بخلفيات مثيرة للاهتمام، واستغرق العمل على آخر تمثال أنشأه قرابة 40 ساعة، وفق ما أورد موقع “أوديتي سنترال” الإلكتروني.