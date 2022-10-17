أغلى فساتين صنعت في تاريخ الموضة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

من الشائع جداً أن تصل تكلفة الفساتين وأثواب الزفاف إلى مئات أو آلاف الدولارات، لكن بعضها يساوي الملايين. وتبلغ تكلفة أغلى فستان تم صنعه في تاريخ الموضة 30 مليون دولار، وهو مبلغ يمكنك من خلاله شراء فيلا أو اثنتين في بعض من أفضل المواقع في العالم.

فيما يلي أغلى الأثواب التي تم تصميمها عبر تاريخ الموضة، بحسب موقع ويونيوز، ونقلها موقع 24 الاماراتي.

عندليب كوالا لامبور (30 مليون دولار)

أغلى فستان في العالم حالياً هو فستان عندليب كوالا لامبور من تصميم فيصل عبد الله. صدر في 2009، وتبلغ قيمة الفستان المذهل 30 مليون دولار، وهو مصنوع من الحرير القرمزي والتفتا، ويحتوي على أكثر من 750 ماسة حقيقية مخيطة فيه.

فستان زفاف المصمم هاني البحيري (15 مليون دولار)

الزي التالي في القائمة هو فستان زفاف من تصميم هاني البحيري، والذي يتميز بحجاب منقوش بالنجوم وجسم مفصل بدقة، بقيمة 15 مليون دولا. وتم كشف النقاب عن الفستان في أسبوع الهوت كوتور في باريس 2020 وهو مرصع بمئات الألماسات والأحجار الكريمة. هاني البحيري مصمم أزياء مصري اشتهر بصناعة أغلى فساتين الزفاف. صنع هذا الثوب لعميل ينتمي لعائلة مصرية ثرية. واستغرق الأمر أكثر من 800 ساعة لإكماله.

فستان زفاف مارتن كاتز ورينيه شتراوس (16.2 مليون دولار)

عندما يتعاون مصمم أزياء شهير مع صائغ مشهور، لا بد أن يحدث السحر. في 2006، ابتكر مارتن كاتز ورينيه شتراوس فستاناً مثير للإعجاب مع 150 قيراطاً من الألماس، وتم بيع الفستان بمبلغ ضخم يصل إلى 16.2 مليون دولار.

فستان الزفاف الملكي للملكة ليتيتسيا (10.7 مليون دولار)

بلغت قيمة فستان زفاف الملكة ليتيتسيا في إسبانيا، والذي تميز بتصاميم الأزهار المخيطة يدوياً والمصنوعة من خيوط ذهبية، 10.7 مليون دولار في عام 2004. وتم إدراجه كأغلى فستان زفاف ملكي على الإطلاق في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

فستان يومي كاتسورا الماسي من الذهب الأبيض (8.5 مليون دولار)

فستان الماس للمصمم الياباني يومي كاتسورا بقيمة 8.5 مليون دولار يتميز بألف لؤلؤة بيضاء والعديد من أحجار الماس. وظهر لأول مرة على المدرج في عام 2006.

فستان مارلين مونرو في عيد ميلاد جون كينيدي 4.8 مليون دولار)

ارتدت مارلين مونرو هذا الفستان المتلألئ في عيد ميلاد الرئيس جون إف كينيدي. حتى أنها غنت للرئيس في هذا اللباس. إنه أغلى ثوب يباع في مزاد على الإطلاق، حيث حقق 4.8 ملايين دولار في 2016. وهو مغطى بأكثر من 2500 من حجر الراين.

فستان جينيفر لورانس في الأوسكار (4 ملايين دولار)

في حفل الأوسكار عام 2013، ارتدت جينيفر لورانس فستان من تصميم ارف سيمونز بقيمة 4 ملايين دولار، مما جعله واحداً من أغلى الفساتين التي ظهرت على السجادة الحمراء في الأوسكار.