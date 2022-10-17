سر الرغبة في تناول الحلويات بكثرة.. قلق وتوتر وتغييرات الفصول

القاهرة - سمر حسين - صحة

الرغبة الشديدة في تناول الحلويات بكل أشكالها وأنواعها، أمر يعاني منه العديد من الأشخاص، ربما لمذاقها المميز والمختلف، أو الاعتياد الكثير على تناول الحلوى بشكل يومي ومستمر، أو لعوامل نفسية، إذ يربط البعض تناول الحلوى بالشعور بالسعادة أو الارتياح، دون التفكير في مخاطر الإفراط فيها.

ما سبب الرغبة الشديدة بتناول الحلويات؟

بحسب ما ذكره الدكتور رامي هشام، أستاذ الصحة النفسية بجامعة عين شمس، فإن الرغبة الشديدة لدى البعض بتناول الحلويات، عادًة ترتبط بتغيرات الفصول، خاصةً مع دخول فصلي الخريف والشتاء، فضلًا عن الشعور بالقلق والتوتر ما يدفع البعض لتناول الحلوى للتخلص من هذا الشعور: «للأسف الشعور بالقلق والتوتر بيأثر على هرمونات إفراز السعادة، لكن تناول الحلوى والشكولاتة بيفرز هرمون السيروتونين أو ما يعرف بهرمون السعادة المسؤولة عن الحالة المزاجية ومقاومة الضغوط».

وأوضح الطبيب أنه رغم دورها في إسعاد الشخص، لكن لابد من الاعتدال حتى لا تتسبب في زيادة الوزن ما يؤثر فيما بعد على الحالة الصحية والنفسية.

دراسة تعزز رأي الطبيب

وكانت الدكتورة أولجا باجرين أخصائية علم النفس، أكدت في مقال لها بـ صحيفة «إزفيستيا» أن سبب الرغبة في تناول الحلويات، قد يكون نفسيا أو فسيولوجيا، مؤكدة أن الجسم يرغب عادًة بتناول شئي حلو المذاق بسبب نقص هرمون السيروتونين، فحال شعوره بالوحدة وقلة الاهتمام من الآخرين أو المعاناة من الإجهاد الشديد، فقد يحاول التجاوز بتناول الحلوى

وتابعت: «لكن احذروا الرغبة الشديدة بتناول الحلوى يسببها ارتفاع مستوى السكر في الدم، لذا لابد استشارة أخصائي الغدد الصماء».