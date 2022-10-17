تأثير مشروب النسكافيه مع الليمون.. «أضرار بالغة في هذه الحالة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد مشروب النسكافيه بالليمون من المشروبات الغريبة التي انتشرت مؤخرا كونها تقلل الوزن، ويتحدث البعض عن العديد من الفوائد لله لكنها ليست حقيقية، فليس له فائدة طبيبة بشكل عام، وتناوله على الريق يسبب الضرر للمعدة، وعلى الرغم من فوائد النسكافيه الذي يعد من الكافيين إلا أن تناوله على معدة فارغة وتحديدا عند إضافة الليمون إليه يسبب الكثير من الأضرار للمعدة، لذلك ينصح الأطباء بتناول تلك المشروبات بعد الوجبات صباحاً.

أضرار النسكافيه مع ليمون

بالنسبة لأضرار النسكافيه مع الليمون، قالت الدكتورة عالية صلاح أخصائية التغذية العلاجية والسمنة لـ «هن»: «مشروب النسكافيه مع الليمون من الظواهر الغريبة والنادرة، إحنا لما بنقول للناس يشربوا ميه دافئة وليمون بيقولوا لا لازم كوباية النسكافهة، فهو من الظواهر الغريبة وليس له علاقة بالطب أو التخسيس، ومن أضرار النسكافيه بالليمون، أن النسكافيه على معدة فارغة يضعف الـph بتاعت المعدة ويسبب لها ارتجاع ويسبب تواجد البكتريا الضارة، والليمون من الأحماض وممكن يزود الارتجاع أو إثارة المعدة والتهابها، ولو اتشرب على معدة غير فارغة ملوش فائدة».

أضرار النسكافية والليمون للتنحيف

بالنسبة لأضرار النسكافيه والليمون للتنحيف، قالت «عالية»: «المشروب الغريب ده من أكتر المشروبات المضرة، وعند تناول النسكافية مع الليمون على معدة فارغة يسبب التهاب المعدة أما إذا تم تناوله بعد الطعام يفقد الليمون أهميته وفوائده الصحية، وملوش أي تاثير خالص، الليمون وأي حاجه فيها فيتامين سي فائدتها بتقل لما تتسخن»، وبالنسبة للتخسيس لا يوجد ما يقلل وزن الجسم أهم من تحجيم السعرات الحرارية بحيث تكون الطاقة الداخلة أقل من الطاقة الخارجة.