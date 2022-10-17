فوائد صحية للبطاطا.. فقدان الوزن وتنشيط الذاكرة للأطفال

القاهرة - سمر حسين - صحة

البطاطا من الأكلات المميزة والمفضلة للكثيرين، سواء الكبار أو الصغار، كما تفضل الأمهات وضعها للأبناء في اللانش بوكس بالمدرسة لفوائدها وسهولة عملها.

وترصد «هن» فيما يلي فوائد البطاطا المذهلة حسب الدكتورة مروة شعير أخصائية التغذية، والدكتور محمد فهيم أستاذ التغيرات المناخية، والدكتورة كريس نصراني، أخصائية التغذية، في حديثهم في برنامج «صحتين»، الذي يعرض على شاشة «ten».

فوائد البطاطا

- البطاطا تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية للجسم.

- تقوي البطاطا المناعة.

- تحتوي على سعرات حرارية قليلة حيث تحتوي الواحدة على ٥٠ سعر حراري مما يجعلها مفيدة لأصحاب الدايت.

- تحتوي البطاطا على مضادات الأكسدة.

- تحتوي على فيتامين أ الذي بدوره يؤدي إلى تقوية النظر.

- تحمي البطاطا البشرة من التجاعيد.-تقلل من خطر الإصابة بأمراض السرطان.

- تحتوي البطاطا على فيتامين سي.

- البطاطا غنية بفيتامين ب 6، الذي بدوره على الطاقة بالجسم.

فوائد البطاطا المذهلة على الصحة

- تحتوي البطاطا على البوتاسيوم.

- يمكن لأصحاب مرضى السكر تناول البطاطا لأنها مفيدة لهم، وكذلك لأصحاب مرضى الضغط.

- البطاطا مفيدة لعملية الهضم.

- البطاطا من الأكلات الشتوية المميزة، كونها تمد الشخص بالدفء والطاقة.

- تحتوي البطاطا على الألياف المفيدة لصحة الإنسان.

- تعمل البطاطا على تنشيط قوة الذاكرة، أي أنها مفيدة للأطفال في المذاكرة.

- تقي البطاطا من ظهور الالتهابات في الجسم.