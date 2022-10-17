معلمة تكشف حيلة "فنية" لغش طلابها في الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

للغش "فنون وأصول" وفقاً لمعلمة إسبانية كشفت عن حيلة غير متوقعة لجأ إليها أحد طلابها في كلية الحقوق بجامعة إسبانية، ناشرة عبر حسابها على فيس بوك صور "الأقلام الفنية" التي تبدو للوهلة الأولى مستوحاة من الحروف الهيروغريلفية.

وسرعان ما انتشرت هذه الأقلام بشكل واسع على مواقع التواصل، حيث أعرب المعلقون عن إعجابهم بالدقة والبراعة في "نقش" الكلمات بأحرف صغيرة، متسائلين عن الفترة التي أمضاها الطالب لإنجاز الكتابة على جميع الأقلام في الصورة التي نشرتها المعلمة، وفقا لموقع 24 الاماراتي.

وحرصت المعلمة على نشر صور مقربة للأقلام ليس لفضح طالبها كما ظن البعض، بل لإظهار مهارته في الرسم على الأقلام وإظهار مقدار الوقت والجهد في "نحت الأقلام"، وهو ما انتقده البعض معتبرين أنه كان الأفضل له استثمار مجهوده في الحفظ بدلاً من كتابتها بخطوط تكاد تكون مرئية للعين.

وبحسب موقع "تايمز ناو"، عثرت المعلمة يولاندا دي لوتشي على هذه الأقلام بالصدفة أثناء تنظيف مكتبها مشيرة إلى أن هذه الحادثة في جامعة مالقة وقعت قبل بضع سنوات، حين حاول أحد طلابها الغش في الامتحانات من خلال نقش قانون الإجراءات الجنائية بدقة على 11 قلماً.

وفي المنشور على تويتر، قالت المدرسة "ملخص قانون الإجراءات الجنائية في أقلام حبر. يا له من فن"، وتابعت "أوراق الغش ليست كما كانت عليه من قبل".

وتقترب تغريدتها من 300 ألف إعجاب على تويتر وحده، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من إعادة التغريد. ومن المثير للاهتمام أن أحد المعلقين زعم أنه صديق الطالب ناشراً المزيد من الصور عن هذه الأقلام التي صنعاها معاً، متحدثاً عن تفاصيل الحيلة التي استخدما فيها الإبرة والنار للتمكن من النقش على الغلاف البلاستيكي للأقلام.