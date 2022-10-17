توقعات الأبراج وحظك اليوم 17-10: تحذير ونصائح .. ومشاكل لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".
برج الحمل:
مهنيا: تحصل على وظيفة ناجحة ومناسبة لك اليوم.
عاطفيا: سيؤدي الحديث عن شريكك كثيرا أمام الحاسدين إلى حدوث الخلافات بينكما.
ماليا: الوقت مناسب إذا كنت ترغب في بدء عمل تجاري جديد.
برج الثور:
عاطفياً: تسيطر عليك رغبة تأجيل مقابلة شريك حياتك.
مهنياً: تحتاج أخذ قسط من الراحة والسفر لتغيير روتينك اليومي.
ماديًا: حاول التخلص من التوتر والطاقة السلبية والتحلي بالصبر والهدوء قدر الإمكان.
- برج الجوزاء:
عاطفياً: عليك التحكم في انفعالاتك مع شريك حياتك.
مهنياً: عليك الحذر من أصدقائك في العمل قد يحاولون إيقاعك في الأخطاء.
ماديًا: حاول أن تقوم بترتيب أفكارك أولاً لتصل إلى نتائج مبهرة.
- برج السرطان:
عاطفياً: عليك التفكير جيداً قبل اتخاذ أي قرار.
مهنياً: عليك طلب أجازة من عملك.
ماديًا: ترغب فى القيام بمشروع جديد لزيادة دخلك.
- برج الأسد:
عاطفياً: تقضي يوم مميز مع شريك حياتك.
مهنياً: تشعر بعدم التركيز وتشتيت الذهن في العمل.
ماديًا: عليك التفكير جيدا في إيجاد حلول للحصول على الأموال.
- برج العذراء:
عاطفياً: تشعر بالإعجاب نحو شخص ما في عملك.
مهنياً: عليك التركيز لإنجاز مهام عملك.
ماديًا: تشعر بالنجاح في وظيفتك والتميز بأفكارك عن زملائك في العمل.
- برج الميزان:
عاطفياً: عليك تقديم بعض التنازلات لشريك حياتك.
مهنياً: تشعر بالإحباط بسبب مهام عملك الكثيرة.
ماديًا: ستتحسن الأحوال المادية لديك.
- برج العقرب:
عاطفياً: تشعر ببعض الضغوطات التي تتسبب في توتر علاقتك مع شريكك.
مهنياً: تؤتي ثمار جهودك في العمل.
ماديًا: تحصل على مكاسب مالية.
- برج القوس:
عاطفياً: تشعر بطاقة كبيرة تساعدك في التفكير جيداً بشأن علاقتك بشريك حياتك.
مهنياً: تشعر بالتوتر نتيجة مشاكل العمل مع زملائك.
ماديًا: تتحسن جميع أحوالك المالية، لذلك احذر من الحسد.
- برج الجدي:
عاطفياً: تواجه بعض المشاكل مع شريك حياتك.
مهنياً: تشعر بطاقة كبيرة لذلك عليك استغلالها في التقدم في عملك.
ماديًا: تفكر في إيجاد مصدر دخل أخر.
- برج الدلو:
عاطفياً: تستعد لترتيب نزهة مع شريك حياتك.
مهنياً: تستمتع هذه الفترة بتنفيذ أفكارك.
ماديًا: تنفق أموالا كثيرا على التسوق، كن حذرا وتصرف بحكمة.
- برج الحوت:
عاطفياً: تشعر بالغضب من تصرفات شريك حياتك معك.
مهنياً: يصعب على زملائك التعامل معك في العمل.
ماديًا: لتحسين وضعك المادي، تفكر في السفر إلى دول أخرى.