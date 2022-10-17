5 طرق طبيعية لتفتيح ثنايا وعُقل الأصابع.. منها ماء الورد وصودا الخبز

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تُعاني الكثير من النساء من اسمرار الأيدي، خاصةً منطقة عُقل وثنايا الأصابع، إذ أنها منطقة معرضة للكثير من الأتربة والاحتكاك مرورًا بالمنظفات والسوائل الكيميائية وتراكم خلايا الجلد الميتة، كما أن فرط إنتاج صبغة الميلانين بالجلد يؤدي إلى فرط التصبّغات، ما يؤثر على لون اليد الطبيعي ونعومتها.

أولى خطوات تفتيح منطقة الأصابع، حسبما قالت ندى رضا استشاري امراض الجلدية والتجميل، خلال لقائها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، هي ترطيب الأيدي والبعد عن الاحتكاك ووضع الليمون مع الجليسرين وزيت الزيتون أو أي نوع من الزيوت، وتُخلط المكونات مع بعضها البعض بشكلٍ جيدٍ، ثم يوضع الخليط على المفاصل المراد تفتيحها.

طريقة عصير الليمون لتفتيح الأيدي

وأضافت: «إذا كنتِ تريدين نعومة أكبر استخدمي طريقة تغطية اليد بأكياس أو قفازات، وتركها لمدة ساعة كاملة ثم تُغسل المنطقة باستخدام ليفة ناعمة، ثم تنشف وترطب بالكريم المرطب، ويمكن استخدام العديد من الوصفات الطبيعية أيضًا مثل إضافة ملعقة صغيرة من عصير الليمون وإضافة ملعقة صغيرة من السكر وملعقتين من العسل، وتُخلط المكونات مع بعضها البعض بشكلٍ جيدٍ ويوضع الخليط على المفاصل، وتُفرك جيدًا ويُترك حتى تمتصه البشرة وبعد ذلك تُغسل المنطقة بالماء وتنشّف جيدًا».

طريقة مسحوق الكركم

وضع ملعقة صغيرة من كريمة الحليب ونصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم، وقطرتين أو ثلاثة من زيت اللوز، ودمجها مع بعضها البعض بشكلٍ جيدٍ، ويوضع الخليط على المفاصل وتُغسل المنطقة بالماء العادي وتنشّف جيدُا.

طريقة ماء الورد وصودا الخبز

يمزج ماء الورد بصودا الخبز، ويجري تدليك مفاصل الأصابع بهذا المزيج، وتركه لمدة 10 دقائق، ثم أخذ قطعة من الليمون وغمرها بالجلسرين لفركها على الأصابع مدة 10 دقائق، وغسل اليدين.

طريقة الصبار والحليب المضادة للبكتيريا

مزيج الألوفيرا والحليب وسيلة بسيطة ومفيدة لتفتيح البشرة طبيعيًّا؛ إذ يحتوي صبار الألوفيرا على مواد تساعد على ترطيب البشرة وتحسين لونها غير المتساوي، كما أن لديه خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات.

ويُعد الإكثار من شرب الماء من الأسباب التي تحافظ على رطوبة البشرة، ما يمنع جفافها وبذلك ستحصلين على يد ناعمة وتفتيح ويجب المحافظة على نظافة اليد باستمرار حتى لا تتعرض المنطقة للجفاف وبالتالي تتعرض للاسمرار دائمًا.