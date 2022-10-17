الامارات | بالصور.. ذهب الإماراتيات: «زينة وخزينة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتفظ الذهب في المجتمع الإماراتي بقيمته التقليدية، كما في بقية المجتمعات، كانعكاس لقيمته المالية والرمزية، التي تحملها العائلات التقليدية، والمرأة العربية عموماً، والخليجية خصوصاً، لهذا المعدن الثمين.

وفي المجتمع الإماراتي، الذي يعلي من قيمة الموروث والعادات والتقاليد، يحتفظ الذهب بمكانته التي اكتسبها داخل مناسبات واحتفالات العائلة الإماراتية وداخل خزانة الهدايا، وتكثر أسواق الذهب في الإمارات، لتلبي حاجة المجتمع، الذي يحتفي بالمرأة ويعلي باستمرار من مكانتها، وبالتالي يحرص على تلبية متطلباتها وتحقيق أسباب سعادتها.

ويقول المثل الإماراتي الشهير «إن الذهب لدى المرأة يحمل معنيين: فهو زينة وخزينة»، فهو من جهة يحتفظ بقيمته كأداة للزينة والتباهي والجمال، ومن جهة ثانية يشكل ضمانة اقتصادية لوقت الحاجة.

أخيراً وفي دورة اليوبيل الذهبي لمعرض «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»، الذي اختتم مؤخراً في الشارقة، احتفت النساء بمجوهراتهن التقليدية وبصديقهن الوفي: «الذهب».