الامارات | طبيبة أطفال توصي الوالدين: الحديد مهم لنمو مخ الرضع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت طبيبة الأطفال الألمانية مونيكا نيهاوس، إن الحديد يحظى بأهمية كبيرة لنمو المخ لدى الأطفال الرضع، لاسيما إذا كانوا أطفالاً مبتسرين أو مولودين قيصرياً.

وأوصت الوالدين بالحرص على تقديم الأطعمة الغنية بالحديد للأطفال الرضع مع بدء تقديم الأطعمة الصلبة لهم (بدءاً من عمر ستة أشهر)، مشيرة إلى أن المصادر الغذائية الغنية بالحديد تتمثل في اللحوم والبقوليات والمكسرات ومنتجات الحبوب الكاملة والخضراوات الورقية كالسبانخ.