الامارات | «كيان» السعودي يفتتح «مهرجان البحرين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت الدورة الثانية لمهرجان البحرين السينمائي، أول من أمس، بمشاركة 49 فيلماً قصيراً ضمن أربع مسابقات للأفلام الروائية القصيرة، والأفلام الوثائقية، وأفلام التحريك، والأفلام البحرينية.

وعرض المهرجان في الافتتاح الذي نظم بسينما مجمع السيف التجاري بضاحية السيف، الفيلم الروائي السعودي الطويل «كيان»، للمخرج حكيم جمعة.

ويرفع المهرجان الذي تواصل حتى 19 الجاري شعار «سينما لأجلك» وينظمه نادي البحرين للسينما تحت رعاية هيئة البحرين للثقافة والآثار.

وينظم المهرجان سلسلة من ورش التدريب المجانية في مجالات «كتابة السيناريو للمبتدئين» و«كيفية اختيار الممثلين» و«أهمية تجارب الأداء وخفاياها» و«حقوق الملكية الفكرية في السينما» و«التخطيط المالي لصناعة الأفلام».

ويعرض على هامش الفعاليات فيلمان روسيان (اليوم وغداً) بالتعاون مع مؤسسة روسكينو، الممثلة لمهرجان روسيا الدولي للأفلام.

كما يشمل برنامج العروض المصاحبة نحو 25 فيلماً من مصر والسعودية والإمارات والأردن والسودان والمغرب وتونس والعراق وسورية.