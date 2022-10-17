الامارات | «أوميغا 3» تساعد على حماية العين من الجفاف

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شكرا لقرائتكم خبر عن «أوميغا 3» تساعد على حماية العين من الجفاف والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت مؤسسة «عين» الألمانية المعنية بصحة العين، أن الأحماض الدهنية غير المشبعة «أوميغا 3» تتمتع بأهمية كبيرة لصحة العين؛ إذ تساعد الغدد الدمعية على إفراز الدموع، ومن ثم تحمي العين من الجفاف.
وأضافت أن «أوميغا 3» تدعم عملية التمثيل الغذائي للعين، وهي عنصر مهم في شبكية العين؛ إذ إنها تدعم القدرة على رؤية النور والظلام.
وأشارت المؤسسة إلى أن المصادر الغذائية الغنية بأحماض «أوميغا 3» تتمثل في المكسرات والأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والرنجة والسردين والماكريل.
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