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الامارات | حروف «الماركة المسجلة».. دبي

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تذكارات ومشغولات ومنتجات مطرّزة بحروف «الماركة المسجلة».. العلامة التي تساوي الترحاب، والحفاوة، والابتسامة التي تغمر الوجوه، وإمتاع الزوار بكل ما يبهر العيون.. هنا دبي، حيث السوق الكبير في برّ دبي، والأجواء العتيقة، وماضي المدينة الجميل الذي انطلقت منه إلى أعلى وأبعد مما تخيله البشر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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