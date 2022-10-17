الامارات | حروف «الماركة المسجلة».. دبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن حروف «الماركة المسجلة».. دبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تذكارات ومشغولات ومنتجات مطرّزة بحروف «الماركة المسجلة».. العلامة التي تساوي الترحاب، والحفاوة، والابتسامة التي تغمر الوجوه، وإمتاع الزوار بكل ما يبهر العيون.. هنا دبي، حيث السوق الكبير في برّ دبي، والأجواء العتيقة، وماضي المدينة الجميل الذي انطلقت منه إلى أعلى وأبعد مما تخيله البشر.
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