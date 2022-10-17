الامارات | خبراء تغذية: الإفراط في الزنجبيل قد يسبب آثاراً جانبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع أن الزنجبيل يتمتع بالكثير من الفوائد الطبية، إلا أن الإفراط في تناوله، والإكثار منه قد يترتب عليه بعض الآثار الجانبية غير السارة، حسب خبراء تغذية.

ومن الآثار الجانبية، التي تظهر بسبب حساسية من هذه الجذور أو الإكثار منها حرقة المعدة وانتفاخات البطن والإسهال، كما يمكن أن يؤدي تناول الزنجبيل بكثرة إلى تهيج الفم، بالإضافة إلى بعض الخصائص التي تزيد من سيولة الدم، وهو ما يجب على النساء مراعاته أثناء فترات الدورة الشهرية.

ولأن الزنجبيل يزيد من إنتاج الجسم للصفراء، فإنه يتعين على الأشخاص الذين يعانون حصوات المرارة الحذر من الإكثار منه، وعلى الرغم من تأثيره المفيد للحوامل، إلا أنه يجب أن يتم تناوله تحت إشراف الطبيب.