لماذا لا يمكن أن يعيش البشر دون نحل العسل ؟.. لن تتوقع الإجابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تمتلك جميع الكائنات الحية التي تعيش في هذا الكون قوة خاصة، ولـ نحل العسل قوة غير عادية تصبح حياة البشر صعبة دونه.

فما الذي يجعل من وجوده عاملًا ضروريًا لاستمرار دورة الحياة الطبيعية؟

في الواقع، يعتمد بقاء الجنس البشري وتقريباً كل كائن حي آخر على كوكب الأرض على نحل العسل.

لذا دونه، ستفقد البشرية قدرتها على زراعة الأغذية.

- كم نعتمد على نحل العسل في طعامنا؟

وفقًا لخبراء من الأمم المتحدة، فإن 90 % من الغذاء الذي يستهلكه العالم مأخوذ من 100 نوع محدد من المحاصيل.

من بين هذه الأنواع، يعتمد حوالي 70 نوعًا على نحل العسل لإكمال دوراتهم الإنجابية، وفقًا لموقع " ipfactly".

إذا تعرض نحل العسل للخطر، فسيصبح تلقيح هذه الأنواع المحددة من المحاصيل أمرًا صعبًا.

وهذا بدوره من شأنه أن يتسبب في انخفاض قدرة إنتاج الغذاء على كوكب الأرض بشكل كبير.

- ما هو التلقيح ولماذا هو مهم؟

هو عملية تنتج بها النباتات والأشجار نباتات صغيرة، دون التلقيح ، ستصبح النباتات الجديدة مستحيلة.

يعتبر نحل العسل أمرًا حيويًا لعملية التلقيح بأكملها في الطبيعة على الرغم من أن الحشرات والطيور والخفافيش تلعب دورًا في ذلك أيضًا، هكذا تعمل العملية.

1. تنمو النباتات والأشجار أزهارًا ذات ألوان زاهية، وأحيانًا ثمارًا لجذب عوامل التلقيح مثل نحل العسل.

2. ينجذب نحل العسل إلى الزهرة ويبدأ في أكل الرحيق الذي يتحول لاحقًا إلى عسل في خلاياهم، أثناء قيامهم بامتصاص الرحيق، يتم فرك حبوب اللقاح الموجودة في الزهرة بأطرافهم، عندما يترك نحل العسل الزهرة للذهاب إلى زهرة أخرى، فإن حبوب اللقاح تظل عالقة في أطرافها وتذهب معها.

3. يشق حبوب اللقاح طريقها إلى الزهرة لتخصيب النبات، نتيجة لهذه العملية، يمكن لهذا النبات أن ينمو الآن.

- هل تعلم أن النحل يموت ببطء في جميع أنحاء العالم؟

إن مستعمرات النحل تموت في جميع أنحاء العالم، وهناك أسباب متعددة لذلك، وتشمل:

استخدام المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية السيئة في الزراعة، وتطوير أنواع جديدة من مسببات الأمراض، والمنافسة الطبيعية من النحل الأفريقي والدبابير الآسيوية، وانقراض النباتات، والتدخل الاصطناعي في آليات التوجيه الكهرومغناطيسية لنحل العسل وحتى تغير المناخ بشكل عام.

"200 مليون جنيه وطيارة خاصة وهدية ألماس".. ما قصة تريند "أغنى شاب في مصر"؟

بخاتم ألماس وطائرة خاصة.. "أغنى شاب في مصر" يثير الجدل مجددا

كلبان يقتلان طفلين والأم في حالة حرجة.. تفاصيل

قتل "آكل البشر" المتسبب في إنهاء حياة 6 أشخاص خلال شهر

سيدة تعثر على مفاجأة غير متوقعة داخل غسالة ملابس.. ما القصة؟