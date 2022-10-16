قصة إنتقامية.. رجل يخون زوجته ورد فعل صادم منها - ماذا فعلت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

صُدمت امرأة بالغة من العمر 36 عاما عندما اكتشفت أن زوجها البالغ من العمر 38 عاما على علاقة غرامية بزميلته في العمل ولكنها بعد ذلك وقعت في حب شريك عشيقته.

وقالت الزوجة: "لدينا ابنة تبلغ من العمر 6 سنوات وهي كل شيء بالنسبة لي".

تابعت:"اكتشفت قبل عام أن زوجي يمارس علاقة جنسية مع موظفة معه في العمل"، وفقا لموقع " timesnownews".

وأضافت:"أرسل زوج العشيقة لي دليلًا من رسائلهم وتواريخ تواجدهم في الفندق الذي يقيمان فيه، وتعرفت على أسلوب زوجي في الرسائل النصية".

وأوضحت:" ثم وافقت بعد ذلك مقابلة شريك العشيقة وشرحت له موقفي".

وقلت له: "أنا حاليًا لا أعمل وفقدت وظيفتي ولم تتيح لي الفرصة حاليا للعثورعلى وظيفة، وبالفعل تفهم موقفي لأن لديه ثلاثة أطفال".

وقال الرجل:" أنه ممتنًا لخيانة زوجته لأنها عرفته بها"، وهذا بالضبط ما شعرت به السيدة أيضًا".

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