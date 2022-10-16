طرق اكتشاف جرثومة المعدة.. إهمال علاجها قد يؤدي للإصابة بالسرطان

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتساءل البعض عن كيفية اكتشاف جرثومة المعدة، والأعراض المصاحبة لهذا المرض، لمعرفة إذا كانوا مصابين بها أم لا، وهو ما نوضحه في السطور التالية.

الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية عبر «هن»، أجاب على سؤال كيف يمكن اكتشاف جرثومة المعدة، بأنه يكون عن طريق عمل مسحة عبر الفم أو تحليل البراز، موضحا أنها تعيش في الفم والقناة الهضمية، وتحديدا بين جدار المعدة والغشاء المخاطي.

وذكر أستاذ علوم الأغذية أن ميكروب جرثومة المعدة يعد من أكثر الأمراض انتشارا في العالم، نتيجة تلوث الطعام، وبالنسبة لأعراضها يمكن التعرف عليها كما يلي.

أعراض جرثومة المعدة

- آلام في المعدة.

- العطش.

- الأكل بشكل غير جيد.

- حمو في المعدة.

- حدوث غازات.

- الشعور بتدهور في الصحة.

- يؤثر على عملية الهضم بالمعدة وربما ينتشر في الأمعاء.

- إسهال دون سبب كل فترة.

طرق انتقال ميكروب جرثومة المعدة

وشرح الحوفي أن من طرق انتقال جرثومة المعدة استخدام نفس الأطباق أو الأكواب أو المياه أو الشيشة أو القبلات بين الزوجين.

وتابع أستاذ علوم الأغذية أن علاج جرثومة المعدة يكون عن طريق زيارة الطبيب لأنه أمر صعب، ويحصل المصاب على كورس من الأدوية لمدة شهر أو شهرين، ويعمل على إجراء التحليل عدة مرات لمعرفة أنه تم علاجه أم لا.

إهمال جرثومة المعدة

وحذر من إهمال علاج جرثومة المعدة، لأنها من الممكن أن تسبب بعد فترة قرح المعدة، وفي حال استمر الأمر لأعوام ربما تؤدي على المدى البعيد إلى سرطان المعدة.