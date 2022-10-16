العلاقة بين الساعة البيولوجية وفقدان الوزن.. «نام كويس عشان تخس»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتقد البعض أنه لفقدان الوزن يجب اتباع نظام غذائي صحي فقط، إلا أن الأمر لا يقتصر فقط على أنواع الأطعمة ولكن توجد أمور مهمة أخرى مثل ممارسة الرياضة أو النوم.

وشرحت الدكتورة أميرة جمال أخصائية العلاج الطبيعي وعلاج السمنة والنحافة، عبر «هن»، أن النوم المتقطع أو غير المنتظم يمكن أن يسبب زيادة في الوزن، وأن فقدان الوزن لا يعتمد فقط على النظام الغذائي والسعرات الحرارية.

هل النوم المتقطع يسبب زيادة في الوزن؟

وأشارت أخصائية العلاج الطبيعي وعلاج السمنة إلى أن تنظيم الساعة البيولوجية للجسم من الأمور المهمة جدا لخسارة الوزن، بجانب اتباع نظام غذائي صحي، فالنوم القليل أو المتقطع يسبب زيادة في الوزن، بحسب وصفها.

وذكرت أن هناك قاعدة بسيطة، هي «نوم أقل يساوي سعرات حرارية أعلى»، فالنوم القليل ينتج عنه عدم توازن بين الجوع والشهية، أي أن الإنسان يكون لا يعلم هل يشعر بالجوع بالفعل أم لا؟.

قلة النوم وزيادة السعرات الحرارية

وأضافت أن الجسم يستهلك طاقة أكبر عندما يستمر الشخص مستيقظا لفترة طويلة، ما يجعله في احتياج إلى سعرات حرارية أكبر، وكذلك النوم متأخرا يجعل الشخص يرغب في تناول السكريات بشكل أكبر.

كيفية حل مشكلة قلة النوم

- الحرص على الذهاب إلى السرير مبكرا للنوم من لضبط معدل الحرق.

- العمل على تنظيم أوقات النوم أي يجب يكون بين 7 إلى 9 ساعات في اليوم.

- يجب العلم أن النوم مبكرا يساعد الجسم للعمل بكفاءة خلال اليوم.

- ويعمل النوم مبكرا على زيادة الكتلة العضلية، وإفراز هرمون النمو.