لن تتوقع.. هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت الفول بالبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الفول والبيض من الأطعمة التي يحرص كثير من الأشخاص على تناولهما على مائدة الإفطار يوميًا، وذلك بسبب مذاقهما اللذيذ، واحتوائهما على عديد من الفوائد الصحية الضرورية للجسم.

لكن هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تناول مزيج الفول والبيض؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفق ما أوضحته الدكتورة مروة شُعير، خبيرة التغذية والباحث الأول بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، في تصريحها لـ "الخليج 365".

- يعد الفول بروتين كامل الأحماض الأمينية.

- يساهم إضافة البيض إلى الفول في تعزيز القيمة الغذائية له.

- هذا المزيج مصدر جيد للألياف الغذائية التي يحتاجها الجسم يوميًا.

- الفول غني بالزنك، ما يساعد في تقوية قدرة الجهاز المناعي.

- يساهم استهلاك هذا المزيج في النمو الطبيعي للأطفال، والوقاية من قصر القامة.

- يؤدي تناوله أيضًا إلى حماية أنسجة الجسم، وأداء جميع وظائفه بحيوية.

- بفضل احتواء البيض على الكولين، ما يساعد في تحسين الذاكرة والتحصيل الدراسي.

- يحتوي هذا المزيج أيضًا على عديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية.

أضرار الإفراط في تناوله:

- كونه يحتوي على نسبة عالية من البروتينات، ما يشكل ضررًا على صحة الكبد والكلى.

- يسبب الإكثار من استهلاك الفول زيادة مخاطر الإصابة بالقولون العصبي.

- كما أنه يؤدي إلى الإصابة بالانتفاخ، وعسر الهضم.

ونصحت الدكتورة، بضرورة تجنب استهلاكه بكثرة، واستخدام قليل من الزيوت أو السمن عند تحضيره.

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