"عضه مرتين".. رجل يأخذ ثعبان إلى المستشفى - ما قصته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ذهب رجل في حالة سُكر إلى مستشفى في مقاطعة كوشيناجار، في ولاية أتر براديش، الهند، ومعه كيس بداخله ثعبان ميت.

قال الرجل الذي يدعي صلاح الدين المنصوري، وهو من سكان بادراونا بالهند، للأطباء إن الكوبرا التي يبلغ طولها 3 أقدام، أي ما يعادل (0.9144م)، ماتت بعد أن "عضه" مرتين في قدميه ويده.

ووفقًا لموقع "indiatimes"، طلب البالغ من العمر 35 سنة من الأطباء إعطائه حقنة مضادة للسم لدغة الأفاعي.

نُشر مقطع فيديو للرجل على موقع "إنستجرام"، حيث يمكن رؤيته جالسًا على سرير المستشفى في حالة سُكر، وهو يتحدث إلى الأطباء.

عندما سأله الأطباء لشرح الأحداث التي أدت إلى ذلك، قال المنصوري إنه كان في طريق عودته إلى المنزل عبر محطة بادراونا للسكك الحديدية، معترفًا أنه كان مخموراً في ذلك الوقت.

ثم أمسك الرجل بغضب، الثعبان بكلتا يديه وقال: "سأموت لكن لن أسمح لك بالعيش أيضًا".

"عض" الملك كوبرا إحدى يديه، ما أثار غضبه لدرجة أنه ضربه حتى وفاته.

و قد أُبلغ أخوه بذلك، ونُقل الرجل إلى المستشفى.

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