عبير فؤاد: 3 أبراج تتصف بالأنانية وحب الذات.. منها القوس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الأنانية من الصفات التي يراها الكثيرون سيئة، وينفر البعض من الذين يتسمون بها، لأنها تؤثر عليهم بشكل سلبي بسبب حب الذات الدائم.

وتقدم عبير فؤاد خبيرة الأبراج عبر «هن»، 3 أبراج تتصف بالأنانية وحب الذات، والأسباب وراء ذلك فيما يلي بالتفاصيل.

برج الحمل

أصحاب برج الحمل من أكثر الأبراج الأنانية، أي أن أنفسهم أهم شيء، ويجدون أنهم الأفضل ولديهم موهبة وشخصية الحمل يرى أنه يستحق كل شيء ولا يشعر بالآخرين الأهم نفسه، وهو يعتمد على نفسه: «أي حاجة بيعملها بنفسه بتخليه يحس بالانبهار».

برج القوس

من المتعارف عليه أن أصحاب برج القوس لديهم طموح كبيرة ومحبون للتوسع بشكل دائم، ويريدون طوال الوقت العديد من الامتيازات ما يجعله شخصا أنانيا: «ورغم إن هو بيحب مساعدة الناس ويعمل الخير لكن طموحه الكبير بيخليه كده أناني»، وفقا لوصف عبير فؤاد.

برج الأسد

هو «الملك» من وجه نظره، حسب وصف خبيرة الأبراج، لذا دائما ما يكون صاحب برج الأسد يشعر بأنه إنسان عظيم ومن حقه الحصول على كل شيء: «عايز نصيب الأسد دائما».