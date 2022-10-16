خبيرة نفسية تحذر من استخدام الخصام لعقاب الطفل.. و5 طرق بديلة

القاهرة - سمر حسين - ماما

يلجأ بعض الأهالي لخصام أطفالهم كنوع من العقاب بسبب سلوك خاطئ أو موقف غير مناسب أو مشاكل أخرى، دون معرفة أن ذلك يجعل الطفل يشعر أنه غير مرغوب به.

وشرحت هايدي المصري المدربة التربوية والخبيرة النفسية عبر «هن»، أنه لابد أن يستبدل الأهالي طريقة الخصام مع أبنائهم بتعليمهم بشكل إيجابي: «لما بتخاصم الطفل بيترجم في عقله إنه مش محبوب أو غير مرغوب فيه».

وأضافت المدربة التربوية أن الأهل يفعلون ذلك دون قصد من أجل الضغط على الطفل لإعادة التفكير وتغيير موقفه إلا أن ذلك لا يحدث ويكون رد الفعل سيئا.

وتبرز عدة ردود فعل للطفل حال استخدام طريقة الخصام معه، كما يلي:

رد فعل الطفل بسبب خصام الأهل له

- يحاول جمع تركيزه والتفكير في كيفية غيظ والديه.

- من الممكن أن يعتذر ولكن دون اقتناع أو فهم المشكلة، فقط من أجل عدم الانفصال عن والديه.

- يكون الطفل عنيدا وعنيفا بشكل أكبر، ومع مرور الوقت لا يفرق معه شيء حتى عند تنفيذ العقاب.

- يستخدم نفس الطريقة بالمقابل معك ومع أصدقائه وأشقائه والمحيطين به بشكل عام.

- يشعر بالرفض وعدم القبول، ما يزيد من عنفه أو عدم الثقة بالنفس.

- يحاول أن يحسن الموقف مع أسرته ويشعر أنه مسؤول عن تحسين حالتهم المزاجية وهو ليس دوره، ما يجعله يستخدم الاعتذار ويتعلمه بشكل عام حتى يكون قريبا من أحبائه.

ونصحت الخبيرة النفسية بعدم استخدام الخصام والغضب لعقاب الطفل ومحاولة الهروب من الموقف ويفضل عمل التالي.

الطرق السليمة بدلا من الخصام

- يجب على الأهل زيادة مهاراتهم التربوية والتعلم عن التربية.

- يجب الحديث مع الطفل وإخباره بالضبط المطلوب منه.

- استخدم الحزم مع الطفل وليس الصراخ في وجهه، مع تطبيق بعض المرونة.

- لا تتفاوض وقت الغضب.

- يجب الشرح للطفل السلوك المتوقع منه المرة التالية في موقف آخر شبيه، بدون اللوم عليه أو العتاب لأنه طفل ويحتاج التدريب والتكرار.