قطة محظوظة تسافر 29 دولة بطريقة مذهلة..

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

نشر نيكولسون، من اسكتلندا، مغامراته مع قطته التي تدعى نالا، والشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بالسفر حول العالم، ساعيًا لتحطيم الرقم القياسي العالمي لعدد البلاد الذي زارها قط واحد، حيث وصل إلى 30 دولة، حيث قام بتجميع ما صور لهم من 29 دولة.

التقى نيكولسون بقطته، عندما كان برحلة بدراجته على الطريق، ووجدها على جانب طريق بوسني في عام 2018، حيث كانت مجرد قطة صغيرة، ولكن بدأت في تغيير حياته، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة الديلي ميل البريطانية.

وقرر في ذلك الوقت أنه سيسافر مع قطته حول العالم، وقام بعمل جواز سفر قطط، و أنشئ حساب على موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام"، يسمى 1bike1world، الذي يعرض عليها صورًا وهم يستمتعان حاول العالم، ووضح بأنه يسافر من خلال الدراجة، وأن وجود القطة نالا معه تمنحه ترقية في الغرف.

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