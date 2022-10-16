لن تصدق السبب - لماذا يكره الأشخاص إيموجي "اللايك"؟.. دراسة تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع انتشار تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك وواتساب، يفضل عديد الأشخاص الاستعانة بتعابير الإيموجي، خلال المحادثات النصية مع الآخرين.

ومع وجود أكثر من "إيموجي" مستخدم، يفضل الأشخاص استخدام تعابير معينة، في حين تبقى بعضها مكروهة أو غير محببة، لعل أبرزها "اللايك".

علامة الإبهام أو "اللايك"، قد تكون مكروهة عند كثيرين، لأنها تدل عادة على محاولة إنهاء الحوار بين الأشخاص لكن بطريقة لطيفة، أي أنها "أسلوب مجاملة"، وفقا لما جاء في صحيفة نيويورك بوست.

وأجرت Adobe، دراسة حديثة، على 5 آلاف مستخدم للرموز التعبيرية من الولايات المتحدة، وكشفت فيها أن الجيل الجديد في عمر العشرينات، يكره الرموز التعبيرية الشائعة للإعجاب، حيث اتضح أن هذه الفئة ترى أن هذه التعبيرات وقحة و"عدائية وتمثل هجوما على الأشخاص.

أفضل 3 رموز

كما كشفت الدراسة، أن رمز القبلة على شكل قلب، والابتسامة الخجولة التي تحيط بها القلوب، ورمز العيون القلبية، هم أهم 3 رموز تعبيرية تجعلك محبوبا أكثر لدى الأشخاص

وأشارت إلى أن استخدام الرموز التعبيرية الصحيحة، خاصة في مكان العمل، يؤثر إيجابيا على مدى الإعجاب بنسبة (69٪) وعلى المصداقية بنسبة (59٪)، ولكن عند استخدامه بشكل غير صحيح، قد يؤدي ذلك إلى بعض المواقف غير المريحة.

"200 مليون جنيه وطيارة خاصة وهدية ألماس".. ما قصة تريند "أغنى شاب في مصر"؟

بخاتم ألماس وطائرة خاصة.. "أغنى شاب في مصر" يثير الجدل مجددا

كلبان يقتلان طفلين والأم في حالة حرجة.. تفاصيل

قتل "آكل البشر" المتسبب في إنهاء حياة 6 أشخاص خلال شهر

سيدة تعثر على مفاجأة غير متوقعة داخل غسالة ملابس.. ما القصة؟