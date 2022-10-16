مع تفشي كورونا في المملكة المتحدة.. 5 أعراض لـ أوميكرون يجب ملاحظتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ترتفع حالات الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى في المملكة المتحدة مع استعداد بريطانيا لاستقبال فصل الشتاء، وفقًا لدراسة Zoe Health Study، هناك ما يقدر بنحو 3084268 حالة مصحوبة بأعراض في المملكة المتحدة في الوقت الحالي، والتي لا تشمل الحالات بدون أعراض.

وتتزايد الإصابات بفيروس كورونا في الملكة المتحدة بشكل كبير منذ منتصف سبتمبر، وكما هو الحال مع جميع الفيروسات، فإن فيروس كورونا SARS-CoV-2 (الذي يسبب Covid) "يتطور بسرعة، على هذا النحو، فإن قدرته على الانتشار وإصابة الناس، وكذلك الأعراض التي يسببها، تتغير بمرور الوقت، وفقا لما جاء في صحيفة express البريطانية.

واستنادًا إلى التقارير اليومية على تطبيق Zoe Covid Study ، تختلف "الأعراض الخمسة الأولى" لـ كوفيد التي ظهرت في الأسابيع الأخيرة اعتمادًا على حالة التطعيم.

وبالنسبة لأولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل، تشمل الأعراض المبلغ عنها، سيلان الأنف والصداع والعطس والتهاب الحلق والسعال المستمر.

وأضاف الخبراء: "تم الإبلاغ عن أعراض أقل على مدى فترة زمنية أقصر من قبل أولئك الذين تلقوا حقنة بالفعل، وتشير هذه البيانات إلى أن الأشخاص الذين تم تلقيحهم كانوا "يعانون من مرض أقل خطورة ويتحسنون بسرعة أكبر".

وتراجعت أعراض كوفيد "التقليدية"، مثل فقدان الشم والتذوق وضيق التنفس والحمى، إلى الأعراض المبلغ عنها.

وأضاف الباحثون: "السعال المستمر يحتل الآن المرتبة الخامسة إذا كنت تلقيت جرعتين من اللقاح، لذلك لم يعد المؤشر الرئيسي للإصابة بـ كوفيد".

كان الأفراد الذين تم تلقيحهم "أكثر عرضة" للإبلاغ عن العطس كأعراض لـ كوفيد من أولئك الذين لم يتلقوا اللقاح، وبالنسبة لأولئك الذين حصلوا على جرعة لقاح واحدة فقط، فإن الأعراض - بترتيب الانتشار - هي كما يلي:

صداع الرأس

سيلان الأنف

التهاب الحلق

العطس

السعال المستمر.

وعانى الأفراد غير الملقحين بشكل أكثر شيوعًا من الصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف والحمى والسعال المستمر (بهذا الترتيب).

وأوضح الباحثون: "تستند نتائجنا إلى سجلات لقاحك وتقارير الأعراض اليومية، كما وجدنا، حتى الأشخاص الذين حصلوا على جرعة أو جرعتين من التطعيم يمكن أن يظلوا عرضة للإصابة بـ كوفيد، وتختلف الأعراض وشدة المرض حسب التطعيمات".

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