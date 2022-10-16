تحذير من أضرار خطيرة للبطاطس على الصحة في حالتين.. «كلوها مسلوقة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

البطاطس من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، سواء الكبار أو الصغار، وذلك أنواعها المختلفة، مقلية أو مسلوقة أو مطبوخة بالصلصة وغيره، ولكن ربما لا يعلم البعض أنها تشكل خطرا على الصحة في بعض الحالات.

الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، شرح عبر «هن» أن هناك بعض العلامات في البطاطس، في حال وجودها، يجب الابتعاد عن تناولها لتجنب المخاطر الصحية لها.

علامات خطيرة بالبطاطس

عندما تنبت في البطاطس براعم خضراء حينها يجب الابتعاد عن تناولها لأنها تعني أنها تحتوي على مادة السولانين السامة، وذكر أستاذ علوم الأغذية أنها من الممكن أن تسبب أضرارا للجهاز التنفسي والتشنجات والصداع في حال تناولها بهذا الشكل.

وأضاف «الحوفي» أن من الأمور الخطيرة أيضا عندما ترتفع درجة طهي البطاطس عن 120 درجة حرارة مئوية، لأنها ينتج عنها مادة الأكريلاميد الشهيرة، والتي تكون سامة، وتسبب على المدى البعيد الإصابة بالسرطان ومشاكل في الكلى بسبب تراكم السموم في الجسم، وربما يصل الأمر إلى الفشل الكلوي.

أستاذ علوم الأغذية: يفضل تناول البطاطس مسلوقة

وتابع أستاذ علوم الأغذية أن البطاطس تحتوي على كمية كبيرة من النشويات أيضا، لذا لا يفضل تناولها كثيرا، ويكفي أكلها مرة واحدة في الأسبوع بجانب أطعمة أخرى، كما نصح «الحوفي» بتناولها مسلوقة.