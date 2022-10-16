طريقة عمل الحيسة السعودية.. حلوى تراثية على طريقة أهل المدينة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الحيسة المدينية من الأكلات الشهيرة لأهل المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، فهي تعتبر من من تراث أهل المدينة لأنهم يأكلونها ويقدمونها منذ قديم الزمن، واكتسبت اسمها نظرًا لطريقة إعدادها، فالحيس يعني الخلط غير المحكّم لأنها تُقدَّم كما هي وغير محُكّمة، وتعد من الأطباق الصحية، حيث تمد الجسم بالطاقة.

ووفقا لطريقة الشيف نرمينن هنو، طريقة عمل الحيسة السعودية كالآتي:

مقادير الحيسة السعودية

مقدار نصف كوب من السمن البلدي

تمر حسب الحاجة وعدد الأفراد

الطحين

حبهان

قرفة

زنجبيل

مكسرات مجروشة (لوز- فسدق- بندق) حسب الحاجة

طريقة تحضير الحيسة المدينية

نخلط المقادير ونستمر في تقليب الخليط على النار حتى يصبح متماسك وسميك ونضع التمر ونقوم بإضافة المكسرات المجروشة ونضع القشطة أم لا حسب الأذواق، ونشكّله على شكل كرات أو مكعبات أو نتركه كما هو ونقدمه مع القهوة أو الشاي.

طريقة أخرى لعمل الحيسة المدينية

كوبان تمر مطحون

نصف كوب سمن

من الهيل نصف ملعقة صغيرة

مطحون من الفستق الحلبي

من الحليب نصف كوب

طريقة التحضير

سخن السمنة على النار حتى تذوب وننخل الدقيق مع الهيل ونضيف خليط الدقيق والهيل للسمنة ونقلل الحرارة ونقلب حتى يصبح ذهبي نضيف التمر المطحون ونشكل كرات ونضعها بالفستق الحلبي المطحون.

مقادير طريقة أخرى للحيس المدينية

كوب دقيق

بسكوت الشاي مطحون للزينة (حسب الرغبة) او كورن فليكس مجروش

كوب سمن مخلوط مع زبدة

كوب تمر معجون أو منزوع النوى

طريقة التحضير

نضع الزبدة مع البسكويت ونخلطهم معًا ونضعها على النار لمدة 30 دقيقة حتى تنضج ثم وضع التمر وكوب الدقيق وبدأ عجنهم معًا.