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7 طرق للتعافي من الآثار المدمرة للأطعمة الدهنية.. المشي وتناول الزبادي أبرزها

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القاهرة - سمر حسين - صحة

مشروب الديتوكس

في بعض الأحيان، نستسلم للرغبة الشديدة في تناول الطعام، واستهلاك الأطعمة الزيتية، لكنها تزيد من خطر الإصابة بالسمنة، وزيادة مستويات الكوليسترول، وتهدد بخطر الإصابة بالسكري من النوع 2 وأمراض القلب، ورفع ضغط الدم، فيما يلي بعض الخطوات لإلغاء آثار تناول الكثير من الأطعمة الزيتية، بحسب موقع هيلث لاين الطبي المتخصص.

نصائح للتخلص من تأثير الأطعمة الزيتية

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اشرب ماء فاتر

يساعد شرب الماء الفاتر بعد تناول الأطعمة الزيتية على تهدئة وتنشيط الجهاز الهضمي، ويعمل الماء كحامل للمغذيات والنفايات، ويساعد الماء الساخن على تكسير العناصر الغذائية في شكلها القابل للهضم. 

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تناول مشروب الديتوكس

تساعد مشروبات التخلص من السموم أو الديتوكس في طرد السموم التي تتراكم في جسمك بعد تناول الأطعمة الدهنية، يمكنك تجربة وصفات مشروبات التخلص من السموم هذه لمساعدتك على الشعور بالتحسن بعد تناول الأطعمة الدهنية.

المشي

المشي لمدة 30 دقيقة بعد تناول وجبة ثقيلة، يساعد على تحسين عملية الهضم، ويعزز حركة المعدة بشكل أفضل، ويعمل أيضًا على إنقاص الوزن.

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تناول الزبادي

 تناول البروبيوتيك المتواجد في الزبادي أو اللبن الرايب بانتظام، يحقق التوازن بين صحة الجهاز الهضمي وتحسين أداء الأمعاء والمناعة، وخاصة بعد تناول الأطعمة الدهنية.

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تناول المزيد من الفواكه والخضروات

يساعد استهلاك الفواكه والخضروات على توفير ما يكفي من الفيتامينات والمعادن والألياف لجسمك، بينما يؤدي تناول الأطعمة الدهنية، الخالية من الألياف والمغذيات الدقيقة الأساسية، والغنية بالدهون المشبعة إلى الإصابة بالإمساك، لذا يُفضل تناول وعاء من الفواكه مع المكسرات والبذور كوجبة خفيفة منعشة في منتصف الصباح.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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