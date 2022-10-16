لقطات مخيفة لسقوط عجلة الطائرة وهي محلقة في السماء (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

على الرغم من أن الطيران قد يكون أسهل وأسرع وسيلة نقل، إلا أن الكثيرين يخافون جدًا منه، لكن تخيل أن عجلات رحلتك تتساقط بعد الإقلاع مباشرة، سيكون الأمر مخيفا، أليس كذلك؟

وفقدت طائرة Boeing 747-400 Dreamlifter إحدى عجلاتها بعد ثوانٍ من إقلاعها، كانت تقلع من مطار تارانتو-جروتاجلي في جنوب إيطاليا متجهة إلى تشارلستون بولاية ساوث كارولينا عندما سقطت العجلات، ولحسن الحظ، هذه ليست طائرة ركاب، ولكنها من نوع البضائع، كما أورد موقع "indiatimes".

ويُظهر الفيديو طائرة الشحن وهي تتسارع على مدرج المطار، بعد ما يزيد قليلاً عن 5 ثوانٍ من الإقلاع، تبدأ إحدى العجلات الثقيلة التي يبلغ وزنها 100 كجم في إصدار دخان وتسقط في النهاية.

وتم العثور على عجلة هذه الطائرة الساقطة في وقت لاحق خارج حدود المطار، وعلى الرغم من هذه المشكلة، تمكنت الرحلة من الهبوط بسلام، وحتى هذه اللحظة، سبب هذا الحادث لم يتم التأكد منه بعد.

ويتم استخدام طائرة بوينج 747-400 دريم ليفتر، لنقل الأجزاء، أقلعت الطائرة لأول مرة في عام 2006، ودخلت في الخدمة لنقل البضائع بين إيطاليا والولايات المتحدة واليابان، كما تم استخدامها أثناء جائحة الفيروس التاجي لنقل الإمدادات الطبية.

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