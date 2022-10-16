امرأة كادت تقتل رجلًا داخل الجيم- ماذا فعلت ؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

أثار مقطع فيديو الجدل لـ امرأة داخل جيم كادت أن تقتل أو تصيب رجلاً بشكل مأساوي عن غير قصد، فماذا حدث؟

بدأت القصة عندما مرت امراة لم تكشف عن هويتها في أحد صالات الألعاب الرياضية، ثم قامت فجأة دون النظر حولها، بسحب أحد الأوزان الثقيلة، بينما كان هناك رجل يمارس التمارين الرياضية.

وأظهر مقطع الفيديو أن ما فعلته السيدة كاد أن يؤثرعلى الرجل، حيث كان رأسه تحت الوزن من الجانب الآخر، وما فعلته تسبب في خلل في حمل الأثقال، مما يهدد حياة الرجل، وفقًا لموقع " archytele".

تداول رواد السوشيال المقطع، لتوعية الجميع بعدم تكرار هذا الفعل الخطير.

فيما علق آخرون ساخرين مثل: "لست ملزمًا بحياة أحدًا".

وأشار المقطع إلى أن رجلاً لاحظ ما فعلته المرأة، واندفع بسرعة لإنقاذ حياة الرجل الآخر من خلال عدم الوقوع بوزن ثقيل على رأسه أثناء تدريبه وعدم إدراكه لما كان يحدث.

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