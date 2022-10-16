رجل يعثر على مفاجأة صادمة في وجبة على متن طائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

عندما تسافر عبر طائرة وتدفع ثمن وجبتك المعبأة مسبقًا، لا تتوقع شيئًا سوى أفضل أنواع الطعام، وبالتأكيد لا تتخيله مع الحشرات الميتة.

للأسف، بالنسبة للمسافر عبر أحد خطوط الطيران بالهند، كانت الأمور مختلفة، اشتكى الراكب من العثور على حشرة ميتة في وجبته التي قُدمت له أثناء الرحلة.

هذا الراكب، المسمى نيكول سولانكي، غرد على تويتر بصورة للوجبة معلقًا عليها: الطعام مع الحشرة، التي كانت صرصورًا ميتًا، بداخلها، كما أورد موقع "indiatimes".

بعد التغريدة ،قام مسؤول Twitter الرسمي لشركة Vistara Airlines، بالرد سريعًا على تغريدة سولانكي، قائلًا: "مرحبًا نيكول ، تم إعداد جميع وجباتنا مع مراعاة أعلى معايير الجودة، يرجى إرسال تفاصيل رحلتك عبر DM حتى نتمكن من النظر في الأمر ومعالجة المشكلة في أقرب وقت ممكن".

شعر الأشخاص على الإنترنت بالاشمئزاز أيضًا من معرفة هذا التطور وامتنعوا عن الحجز عبر شركة الطيران لعدم الحفاظ على فحص النظافة قبل تقديم الوجبات.

كتب أحد المستخدمين، "مؤخرًا ، كانت جودة الطعام مثيرة للشفقة في فيستارا، حتى أنني مررت بتجربة سيئة مع رحلتها UK865 Dun إلى بوم يوم 8 أكتوبر.

حدثت حالات مماثلة كثيرًا في المطاعم ومنافذ الطعام المختلفة ذات السمعة الطيبة أيضًا، حيث اشتكى العديد من العملاء من العثور على السحالي والصراصير الميتة، في الآونة الأخيرة.

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