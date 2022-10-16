اعتقدت أن طفلها مصاب بنزلة برد ولكن ما حدث له أخطر من ذلك .. فما القصة ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

اعتقدت كلوي هودجكينسون، التي تبلغ من 22 عامًا،أن طفلها مصاب بنزلة برد، حيث كانت تزور طبيبها للمتابعة بعد إصابتها بخراج في ساقها، وكان معاها طفلها صاحب الـ 11يومًا، وعند مغادرة العيادة لاحظ والد الطفل أن لونه بدأ يتحول إلى اللون الأزرق.

ما جعلهم اتجهوا سريعًا إلى الطبيب لطلب المساعدة، حيث بدأ إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، حيث طلبت العيادة سيارة إسعاف، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز الأخبارية.

وشعرت كلوي أن طفلها سوف يموت، وهو كل ما عانى منه البرد قبل أيام، حيث انتقلت العدوى له من أليكسيس البالغة من العمر.

حيث وضحت أن تحول لون جلده بالأزرق كان نتيجة الاختناق في حليب الثدي، كما لاحظوا وجود طفح جلدي، كما لاحظ الطاقم الطبي أن الطفل توقف عن التنفس، وتم وضعه على معدات التنفس.

وتم إجراء فحصًا للدماغ، وبعض الأشعة السينية، وعمل مسحة للقلب، وبعد مرور أسبوعًا من تناول المضادات الحيوية والرعاية بدأت حالته في التحسن، وخرج من المستشفى ولم يتعرض لأي مشكلات صحية منذ ذلك الوقت.

وأوضحت كلوي" أن الأمر مخيف عند التفكير فإننا لم نكن في عيادة الطبيب ذلك الوقت، فكونا قد فقدنا طفلنا.

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