فيديو صادم.. اكتشاف ثعبان كبير ملتف داخل حذاء رجل - ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الثعابين مخلوقات مخادعة، إنهم قادرون على الانزلاق إلى أصعب الأماكن وتمويه أنفسهم بذكاء، حيث يمكن لهذه الزواحف المخيفة أن تجد طريقها بطريقة ما.

في حادثة مماثلة، شُوهد رجل ثعبان "الكوبرا" ضخم ملتف داخل حذائه في ميسور، في بولمان، المغرب.

وفقًا لموقع "india"، وقع الحادث عندما وجد شخص كوبرا مختبئًا في حذائه عندما كان على وشك ارتدائه.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي نُشر على موقع "تويتر"، كوبرا تخرج بقوة من الحذاء بعد أن قام شخص ما بتحريكها بعصا.

وسرعان ما استدعي الرجل صائد ثعابين لإخراج الثعبان، دون أي إصابات.

"200 مليون جنيه وطيارة خاصة وهدية ألماس".. ما قصة تريند "أغنى شاب في مصر"؟

بخاتم ألماس وطائرة خاصة.. "أغنى شاب في مصر" يثير الجدل مجددا

كلبان يقتلان طفلين والأم في حالة حرجة.. تفاصيل

قتل "آكل البشر" المتسبب في إنهاء حياة 6 أشخاص خلال شهر

سيدة تعثر على مفاجأة غير متوقعة داخل غسالة ملابس.. ما القصة؟