6 مشروبات للتخلص من احتباس السوائل بالبطن..أبرزها القهوة والكركدية

القاهرة - سمر حسين - صحة

يبحث الكثير من الأشخاص عن مشروبات للتخلص من احتباس السوائل في البطن، خاصة المعتادين على تناول المشروبات الغازية، التي تنعكس بآثارها السلبية على الصحة من خلال زيادة الوزن، فضلًا عن تسبب بعض الأمراض في احتفاظ الجسم بكمية كبيرة من السوائل في البطن مثل السوائل في الجسم مثل أمراض الكلى والكبد وتغيير الهرمونات، وقصور عضلة القلب، وفشل الغدة الدرقية، ما يشكل خطورة على الأشخاص، بحسب ما ذكره الدكتور حسام موافي، في لقاء إعلامي سابق.

مشروبات للتخلص من احتباس السوائل في البطن

ويوجد مجموعة من المشروبات التي تساعد في التخلص من احتباس السوائل في البطن وهي:

- المياه ويفضل تناول كميات كبيرة وكافية منها خلال اليوم.

- العصائر التي تحتوي على الفيتامينات، وتساعد على التخلص من احتباس المياه، مثل الشمام والفراولة والبطيخ، والموز، الأفوكادو.

- القهوة.

- الكركدية.

- الكراوية

- الشاي الأخضر والأسود.

علاج احتباس السوائل في البطن

وبحسب ما ذكرته أخصائي التغذية اللبنانية نورهان ناصر، في لقاء إعلامي سابق، فإن علاج احتباس السوائل في البطن، يتوقف على الآتي:

- التوقف عن تناول الأكلات التي تحتوي على الصوديوم، أمثال ملح الطعام، والوجبات السريعة وصلصة الصويا والمكسرات المملحة.

- تناول كميات كافية من المياه خلال اليوم، للتخلص من السوائل المحتبسة في الجسم.

- ممارسة الرياضة بانتظام.

- تناول الأكلات التي تحتوي على المغنسيوم والبوتاسيوم والفيتامين(ب 6).

- تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المكررة، مثل الدقيق الأبيض والمعجنات والحلويات.

- الاعتماد على الأدوية المدرة للبول تحت إشراف الطبيب المختص.

- معرفة الأسباب، حال ارتباطها بمرض بعينه لعلاجه في البداية.

أعراض احتباس السوائل

ويصاحب احتباس السوائل في البطن مجموعة من الأعراض أبرزها:

- انتفاخ بعدة مناطق بالجسم وخاصة في منطقة البطن.

حدوث تورم في الساقين والقدمين والكاحلين.

- تيبس المفاصل.

- تورم في الوجه.

- تقلبات في الوزن.

- ثني في الجلد بعد الضغط عليه لثوان معدودة.

- الشعور بألم وعدم الراحة في الأطراف.

رجيم للتخلص من احتباس السوائل

وقدم الدكتور محمد خيري استشاري البدانة والنحافة، في تصريحات سابقة، عدة نصائح حول ريجيم للتخلص من احتباس السوائل على النحو التالي:

- تناول وجبة الفطار بشكل أساسي.

- تناول سلطة الخضروات قبل بدء الوجبة الرئيسية.

- الاعتماد على الفواكه والخضروات بين الوجبات.

- تقليل تناول الأطعمة المعلبة والوجبات السريعة والوجبات المجمدة.

-تناول أطعمة غنية بالماء مثل الفواكه والخضروات، وعلى رأسها الشمام والفراولة والبطيخ والخس والملفوف والكرفس والسبانخ

- ممارسة الرياضة بانتظام.

- تناول الكربوهيدرات الصحية مثل الفواكه والخضروات، وتجنب الكربوهيدرات المكررة التي تجعل الجسم يحتفظ بالماء.

- تناول الحبوب الكاملة، البقوليات، والشوكولاتة الداكنة، والخضروات ذات الأوراق الخضراء.